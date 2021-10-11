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OTOMATİK OYNAT
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Faili meçhul korkunç cinayet 17 yıl sonra aydınlandı 11.10.2021 | 17:01
02:09
Çay fabrikasındaki patlamada ölü sayısı 2’ye yükseldi 11.10.2021 | 16:52
00:41
Son dakika: Saraçhane önünde cesetli protesto! Kucağında kefeniyle taşıdı 11.10.2021 | 16:51
00:45
Başı korkuluklara sıkışan 3 yaşındaki Melisa'yı kurtarma operasyonu kamerada 11.10.2021 | 16:50
02:27
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Nefes alamayan buzağıya suni teneffüs | Video 11.10.2021 | 16:23
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Emine'den 4 gündür haber alınamıyor 11.10.2021 | 16:04
00:27
5 yıldır aranan şahsı sosyal medya fotoğrafı ele verdi 11.10.2021 | 16:03
00:45
Başı pencere demirine sıkışan talihsiz çocuğu itfaiye kurtardı 11.10.2021 | 15:57
01:51
Oto hırsızlık şebekesine operasyon: 38 araç ele geçirildi, 10 gözaltı 11.10.2021 | 15:42
01:19
Beylikdüzü'nde kıskançlık dehşeti: Karısını öldürdü 11.10.2021 | 15:18
03:33
3 yaşındaki çocuk çakmakla oynarken evi yaktı 11.10.2021 | 15:12
05:00
Malatya'da sokak köpekleri koyunlara saldırdı 11.10.2021 | 14:53
04:38
00:57
Afrin'de bomba yüklü araç patladı: 5 ölü, 10 yaralı 11.10.2021 | 14:34
00:44
Alanya'da 4 caretta caretta ölü bulundu 11.10.2021 | 14:42
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Sena Altan saplantılı aşığın kurbanı olmuş! 11.10.2021 | 14:32
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03:29
Aile içi omerta! İki kardeş aile içi infaza kurban gitmiş 11.10.2021 | 14:35
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Terörün finansçılarına darbe: 63 gözaltı 11.10.2021 | 14:27
Kocaeli İzmit İlçesinde meydana gelen olayda, evinin önünde bulunan kanepede oynayan 3 yaşındaki Melisa’nın başı pencere korkuluklarında sıkıştı. Küçük Melisa’yı itfaiye ekipleri kurtardı.