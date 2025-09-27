Video Yaşam Başkentte sürücülerin tartışmasında silah çekip havaya ateş açtı | Video
Başkentte sürücülerin tartışmasında silah çekip havaya ateş açtı | Video

27.09.2025 | 16:18

Başkentte iki sürücü arasında yaşanan tartışma sırasında silah çekilmesi vatandaş tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre; Çankaya Emek Taşkent caddesi üzerinde silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerine giden Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ö.B. ile S.A. isimli araç sürücüleri arasında park yeri sebebiyle tartışma çıktığını, tartışmanın büyümesi üzerine birbirlerini darp ettiklerini ve Ö.B.'nin kavga esnasında üzerinde bulunan ruhsatlı silahı ile havaya ateş ettiğini belirledi.

Olay esnasında silahla herhangi bir yaralanmanın olmadığı tespit edilirken, şüpheli Ö.B. gözaltına alındı. Ö.B isimli şahsın ehliyetine el konuldu ve idari para cezası kesildi. Olayda kullanılan silahı muhafaza altına alan görevlilerin konu ile ilgili adli işlem başlattığı öğrenildi.

