Başkentte sürücülerin tartışmasında silah çekip havaya ateş açtı | Video
Başkentte iki sürücü arasında yaşanan tartışma sırasında silah çekilmesi vatandaş tarafından görüntülendi.
Olay esnasında silahla herhangi bir yaralanmanın olmadığı tespit edilirken, şüpheli Ö.B. gözaltına alındı. Ö.B isimli şahsın ehliyetine el konuldu ve idari para cezası kesildi. Olayda kullanılan silahı muhafaza altına alan görevlilerin konu ile ilgili adli işlem başlattığı öğrenildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:54
Başkentte sürücülerin tartışmasında silah çekip havaya ateş açtı | Video 27.09.2025 | 16:18
01:01
Düğünde ateş alan silah 20 yaşındaki genci hayattan kopardı | Video 27.09.2025 | 15:49
03:02
01:00
03:44
00:50
Reklam panosu direğine çarpan otomobil hurdaya döndü: 3 yaralı | Video 27.09.2025 | 11:55
00:36
Gece yarısı husumetlisinin aracını kundakladı | Video 27.09.2025 | 11:07
00:22
Ordu'da yangın korkuttu! 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi | Video 27.09.2025 | 10:44
00:49
00:10
00:49
00:15
05:11
03:15
Eşini bardak ve yumruk darbesi ile öldüren koca adliyeye sevk edildi | Video 26.09.2025 | 15:01
00:55
Alışverişe gitti, bisikleti çalındı! O anlar kamerada | Video 26.09.2025 | 14:14
02:44
03:24
00:45
Artvin'de mest eden sis bulutları böyle görüntülendi | Video 26.09.2025 | 12:04
01:14
Liseli öğrencinin telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan şahıs kamerada | Video 26.09.2025 | 12:04