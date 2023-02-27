Video Yaşam Batman'da yan baktı kavgasında kan aktı: 1 yaralı | Video
Batman'da yan baktı kavgasında kan aktı: 1 yaralı | Video

Batman'da yan baktı kavgasında kan aktı: 1 yaralı | Video

27.02.2023 | 16:41

Batman Sanat Sokağında yolda yürüyen 2 kişi arasında çıkan sözlü tartışmanın ardından kavga çıktı. Çıkan kavgada olay ile ilgisi olmayan vatandaş yoldan geçtiği esnada bacağından yaralandı.

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