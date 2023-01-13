Bayrampaşa’da hırsızlık çetesi çökertildi: 13 gözaltı | Video
Bayrampaşa’da sipariş üzerine hırsızlık yapan çete çökertildi. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınırken 500 bin dolar değerinde çalıntı malzeme ele geçirildi.
Bayrampaşa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çeteyi çökertmek için düğmeye bastı. Ekipler, çete üyeleri Bayrampaşa'da bir iş merkezinde hırsızlık için toplantı yaparken operasyon düzenledi. 13 şüpheli yakalanarak emniyete götürülürken 500 bin dolar değerinde çalıntı malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edildi.
Çete üyelerinin hırsızlıktan sonra kıyafetlerini değiştirdikleri ve sonrasında polis ekiplerinin düzenlediği operasyon güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin hırsızlık yaptıktan sonra otoparkta kıyafetlerini değiştirdikten sonra bir araca binerek uzaklaştıkları görülüyor. Daha sonra iş merkezinde toplantı yaparken polis ekiplerinin operasyonu görülüyor.
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