Benzin yüklü tanker devrildi, sızıntı nedeniyle karayolu 6 saat trafiğe kapatıldı | Video
Samsun’da 35 ton benzin yüklü tanker, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Benzin sızıntısı nedeniyle karayolu trafiğe kapatıldı.
KARAYOLU 6 SAAT TRAFİĞE KAPATILDI
Devrilen tankerde sızıntı olduğunu fark eden kolluk kuvvetleri bölgeyi abluka altına alarak Samsun-Ordu karayolunu trafiğe kapattı. Benzinin yayılımını engellemek amacıyla toprak ve sorbent malzeme kullanılarak geniş güvenlik önlemleriyle yapılan 6 saatlik çalışma sonrası tanker bulunduğu yerden vinç yardımıyla çıkartıldı. Tankerin yol üzerinden kaldırılmasıyla trafik tekrar açıldı.
Akaryakıt istasyonuna 200 metre kala meydana gelen trafik kazasında muhtemel bir faciadan dönülürken, Kırıkkale'den Trabzon'a giden tankerin 35 ton benzin taşıdığı bilgisine ulaşıldı.
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