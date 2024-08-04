Video Yaşam Beyoğlu’nda büfeye silahlı saldırı kamerada: Motosikletle gelip kurşun yağdırdılar
Beyoğlu’nda büfeye silahlı saldırı kamerada: Motosikletle gelip kurşun yağdırdılar

Beyoğlu’nda büfeye silahlı saldırı kamerada: Motosikletle gelip kurşun yağdırdılar

04.08.2024 | 16:55

İstanbul Beyoğlu'nda bir büfeye motosikletle gelen kasklı saldırganlar tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı anları kameralara anbean yansırken, o esnada olay yerinde bulunan 3 kişi yaralandı.

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