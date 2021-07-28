Beyoğlu'ndaki çatışmada ölen 3 kişi için Sütlüce’de cenaze töreni düzenlendi | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:27
00:15
10 dönüm orman küle döndü | Video 28.07.2021 | 18:56
07:36
00:16
02:07
05:04
00:45
07:02
00:25
04:25
05:41
05:41
04:41
05:28
10:09
00:12
02:35
06:26
04:16
03:46
Artvin'de selde kaybolan Serdar Yiğit'ten acı haber | Video 28.07.2021 | 13:56
Dün Beyoğlu'nda gerçekleşen silahlı çatışmada hayatını kaybeden 3 kişi için bugün Sütlüce’de bulunan Bademlik Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.