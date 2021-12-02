Bin liradan satışa çıkardı! Türkiye’nin en büyük limonu 2 kilo 40 gram | Video

Mersin’in Silifke ilçesinde bir limon bahçesinde yetişen 2 kilo 40 gram ağırlığındaki limon görenleri şaşırttı.

İlçeye bağlı Atayurt Mahallesi'nde limon bahçelerine giderek budama işi yapan Hüseyin Haskan, girdiği limon bahçesinde dalında 2 kilo 40 gram gelen bir limon buldu. Şaşkınlık içerisinde limonu alarak eve gelen Haskan'ın komşuları da gördükleri limon karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.Haskan, limonu bin liradan satacağını belirtti.