Video Yaşam Bin liradan satışa çıkardı! Türkiye’nin en büyük limonu 2 kilo 40 gram | Video
Bin liradan satışa çıkardı! Türkiye’nin en büyük limonu 2 kilo 40 gram | Video

Bin liradan satışa çıkardı! Türkiye’nin en büyük limonu 2 kilo 40 gram | Video

02.12.2021 | 11:12

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kocaeli’de otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı | Video 01:06
Kocaeli'de otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı | Video 02.12.2021 | 12:04
Firari uyuşturucu satıcısı evine dönünce yakalandı! Kendisine böyle kızdı | Video 00:28
Firari uyuşturucu satıcısı evine dönünce yakalandı! Kendisine böyle kızdı | Video 02.12.2021 | 12:02
Havalar soğudu, elektrikli ısıtıcılara talep yüzde 40 arttı | Video 03:07
Havalar soğudu, elektrikli ısıtıcılara talep yüzde 40 arttı | Video 02.12.2021 | 11:18
Fatih’te 7 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği motosiklet kazası kamerada | Video 02:10
Fatih’te 7 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği motosiklet kazası kamerada | Video 02.12.2021 | 11:36
Avcılar’da otelci çifti öldüren katiller kameraya yakalandı! | Video 03:17
Avcılar'da otelci çifti öldüren katiller kameraya yakalandı! | Video 02.12.2021 | 11:16
Mersin’de akü hırsızı rahat tavrıyla ’pes’ dedirtti | Video 01:30
Mersin'de akü hırsızı rahat tavrıyla 'pes' dedirtti | Video 02.12.2021 | 11:14
Duygu Delen davasında Adli Tıp’tan şok rapor: Duygu düşme anında canlı | Video 05:39
Duygu Delen davasında Adli Tıp'tan şok rapor: "Duygu düşme anında canlı" | Video 02.12.2021 | 11:12
Mersin’de kaçak sigara üretim atölyesine baskın | Video 00:27
Mersin'de kaçak sigara üretim atölyesine baskın | Video 02.12.2021 | 11:19
Bin liradan satışa çıkardı! Türkiye’nin en büyük limonu 2 kilo 40 gram | Video 03:12
Bin liradan satışa çıkardı! Türkiye’nin en büyük limonu 2 kilo 40 gram | Video 02.12.2021 | 11:12
Esenyut’ta yine aynı cadde yine kaza! Otomobilin yayaya çarptığı anlar kamerada | Video 06:24
Esenyut'ta yine aynı cadde yine kaza! Otomobilin yayaya çarptığı anlar kamerada | Video 02.12.2021 | 11:07
Bin 600 kilo hububat çaldı: ’Hırsızlık yapmadım, satın alıp satıyorum’ dedi | Video 06:05
Bin 600 kilo hububat çaldı: 'Hırsızlık yapmadım, satın alıp satıyorum' dedi | Video 02.12.2021 | 11:06
Bin 600 kilo hububat çaldı: ’Hırsızlık yapmadım, satın alıp satıyorum’ dedi | Video 06:05
Bin 600 kilo hububat çaldı: 'Hırsızlık yapmadım, satın alıp satıyorum' dedi | Video 02.12.2021 | 10:51
Başakşehir’de lodos çatıyı böyle uçurdu | Video 00:21
Başakşehir'de lodos çatıyı böyle uçurdu | Video 02.12.2021 | 10:55
Bulgaristan’dan Afganistanlı göçmene insanlık dışı muamele | Video 02:13
Bulgaristan’dan Afganistanlı göçmene insanlık dışı muamele | Video 02.12.2021 | 10:50
Maltepe’de sığırcık kuşlarının eşsiz dansı görenleri mest etti | Video 02:35
Maltepe’de sığırcık kuşlarının eşsiz dansı görenleri mest etti | Video 02.12.2021 | 10:50
Bodrum katta öldürülen kadının katil zanlısı tutuklandı | Video 04:38
Bodrum katta öldürülen kadının katil zanlısı tutuklandı | Video 02.12.2021 | 10:45
Adana’da saplantılı aşık dehşeti! Önce tabancayla vurdu sonra darp edip yüzünü kesti | Video 03:45
Adana'da saplantılı aşık dehşeti! Önce tabancayla vurdu sonra darp edip yüzünü kesti | Video 02.12.2021 | 10:50
Esenyurt’ta kaza: Araçların arasında kalmaktan kıl payı kurtuldu | Video 02:43
Esenyurt’ta kaza: Araçların arasında kalmaktan kıl payı kurtuldu | Video 02.12.2021 | 10:50
İstanbul’da otelci çift katledilmişti! Yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 02:16
İstanbul'da otelci çift katledilmişti! Yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 02.12.2021 | 10:54
Erzurum buz kesti, hava sıcaklığı gündüz eksi 8’i gördü | Video 02:13
Erzurum buz kesti, hava sıcaklığı gündüz eksi 8’i gördü | Video 02.12.2021 | 10:45

Mersin’in Silifke ilçesinde bir limon bahçesinde yetişen 2 kilo 40 gram ağırlığındaki limon görenleri şaşırttı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İlçeye bağlı Atayurt Mahallesi'nde limon bahçelerine giderek budama işi yapan Hüseyin Haskan, girdiği limon bahçesinde dalında 2 kilo 40 gram gelen bir limon buldu. Şaşkınlık içerisinde limonu alarak eve gelen Haskan'ın komşuları da gördükleri limon karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Haskan, limonu bin liradan satacağını belirtti.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA