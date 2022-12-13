Video Yaşam Bir sahte doktor skandalı daha! Yaptıkları ağızları açık bıraktı: Önlük çalıp… | Video
Bir sahte doktor skandalı daha! Yaptıkları ağızları açık bıraktı: Önlük çalıp… | Video

Bir sahte doktor skandalı daha! Yaptıkları ağızları açık bıraktı: Önlük çalıp… | Video

13.12.2022 | 11:50

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19 yaşındaki M.K.U. gittiği hastanede önlük çaldı. Kendini 'anestezi doktoru' olarak tanıttı. Güvenlik görevlilerinin dikkati sayesinde yakalanan sahte doktor, gözaltına alındı. İfadesinde ise şunları anlattı.

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Skandal olay Mersin'de yaşandı. M.K.U. isimli kişi hastane görevlilerine kendini anestezi doktoru olarak tanıttı. Beyaz önlük giymek için çocuk yoğun bakım ünitesine giriş yapmaya çalışan şüpheli, güvenlik görevlileri tarafından fark edildi. Şüphelinin doktor olmadığını anlayan güvenlik ekipleri, şahsı yakalayarak polise teslim etti.

M.K.U. doktorluk mesleğini çok merak ettiği için böyle bir işe kalkıştığını söyledi. KBB polikliniğinde muayene olabilmek için boş olan başka bir odadan doktor önlüğü aldığını ve bu önlükle kendisini KBB doktoruna doktor olarak tanıttığını itiraf etti.

SAHTE DOKTOR EVE GİDİP GERİ GELMİŞ!
Eve gittiğinde ise doktorluğun nasıl olduğunu merak ettiği için gece 24.00 sıralarında tekrar hastaneye döndüğünü anlatan şüpheli, hastaneye kadın doğum servisinden giriş yapmaya çalıştığı esnada doktor önlüğünün içerisindeki takip cihazı alarmı çalınca hastane güvenlik görevlilerine sağlıkçı olduğunu, bugün gündüz muayene olurken önlüklerin karıştığını ve önlüğü bırakmak için geldiğini söylediğini ve oradan ayrıldığını söylediği öğrenildi.

Daha sonrasında çocuk yoğun bakım ünitesi bina girişinde bulunan görevlilerine anestezi uzmanı olduğunu belirterek önlük temin etmeye çalıştığını ifade eden şüpheli, o esnada hastane güvenlik görevlileri tarafından fark edilip yakalandığını aktardığı belirtildi.

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