Bodrum’da denizde yapılan köpük partisindeki skandal görüntülere tepki

Muğla’nın Bodrum ilçesinde denizde yapılan köpük partisi bu kadarına da pes dedirtti. Gördükleri manzara karşısında şoke olan mahalle sakinleri, “Marmara’da müsilaj varken pervasızlığın ve görgüsüzlüğün bu kadarı olmaz” dedi.

Yahşi Mahallesi Kargı Koyu'nda faaliyet gösteren bir beach'in plajında köpük partisi yapıldı. Plaja sıkılan çok miktarda köpük her yeri kapladı. Plajda hem kara hem denizin üzeri köpüklerle kaplandı.



Huzurları kaçtı

Otel müşterileri köpük ve müzik eşliğinde eğlenirken mahalle sakinleri gözlerine inanamadı. Deniz üzerini köpükle gördükten sonra çileden çıkan mahallelinin ihbarı üzerine zabıta görevlileri bahse konu yere gelip uyarıda bulundu.



Konuyla ilgili açıklama yapan mahalle sakinleri, Marmara Denizi'nde müsilaj kabusu sürerken Bodrum'da plajda bu tür bir eylemin yapılmasını pervasızlık ve görgüsüzlük olarak niteledi.