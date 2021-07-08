Video Yaşam Bodrum’da denizde yapılan köpük partisindeki skandal görüntülere tepki

Bodrum’da denizde yapılan köpük partisindeki skandal görüntülere tepki

Bodrum’da denizde yapılan köpük partisindeki skandal görüntülere tepki
08.07.2021 | 12:29

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil böyle çarptı | Video 01:11
Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil böyle çarptı | Video 08.07.2021 | 13:33
THK pilotlarının gösterisi nefes kesti | Video 02:37
THK pilotlarının gösterisi nefes kesti | Video 08.07.2021 | 13:33
Konya'da Yok artık dedirten olay! Otomobilin erik ağacında asılı kaldığı ilginç kaza kamerada! 04:57
Konya'da "Yok artık" dedirten olay! Otomobilin erik ağacında asılı kaldığı ilginç kaza kamerada! 08.07.2021 | 12:46
Sakarya'da 13 yaşındaki çocuktan yürekleri ısıtan hareket! Yağmurda ıslanan köpekleri görünce duyarsız kalamadı 00:45
Sakarya'da 13 yaşındaki çocuktan yürekleri ısıtan hareket! Yağmurda ıslanan köpekleri görünce duyarsız kalamadı 08.07.2021 | 12:52
Yerli üretim lazer silahı, milli sporcu yetiştirmede büyük avantaj sağlayacak 06:39
Yerli üretim lazer silahı, milli sporcu yetiştirmede büyük avantaj sağlayacak 08.07.2021 | 12:29
Bodrum’da denizde yapılan köpük partisindeki skandal görüntülere tepki 02:02
Bodrum’da denizde yapılan köpük partisindeki skandal görüntülere tepki 08.07.2021 | 12:29
Yalova'da gürültü nedeniyle 2 komşusunu öldüren şahıs intihar etti 03:14
Yalova'da gürültü nedeniyle 2 komşusunu öldüren şahıs intihar etti 08.07.2021 | 08:35
Eşi tarafından vurulan Sabiha Mutlu Ayaklarımı geri istiyorum | Video 00:39
Eşi tarafından vurulan Sabiha Mutlu "Ayaklarımı geri istiyorum" | Video 08.07.2021 | 11:55
Samsun'da yanan evde mahsur kalan çift ile engelli oğullarını mahalleli kurtardı 01:28
Samsun'da yanan evde mahsur kalan çift ile engelli oğullarını mahalleli kurtardı 08.07.2021 | 09:40
Kütahya'da pitbull dehşeti kamerada | Video 01:46
Kütahya'da pitbull dehşeti kamerada | Video 08.07.2021 | 11:46
Ünlü oyuncu Onur Seyit Yaran'ı vuran sanığa hapis | Video 01:07
Ünlü oyuncu Onur Seyit Yaran'ı vuran sanığa hapis | Video 08.07.2021 | 11:46
Babası için ejder meyvesi yetiştirdi, şimdi ihraç ediyor | Video 04:20
Babası için ejder meyvesi yetiştirdi, şimdi ihraç ediyor | Video 08.07.2021 | 11:31
Şiddet mağduru genç kadın sedyeyle duruşmaya katıldı | Video 00:29
Şiddet mağduru genç kadın sedyeyle duruşmaya katıldı | Video 08.07.2021 | 11:43
Silahlı şahsın, kavga ettiği iş yeri sahibini vurduğu anlar kamerada 04:56
Silahlı şahsın, kavga ettiği iş yeri sahibini vurduğu anlar kamerada 08.07.2021 | 11:31
Müge Anlı'da gündeme gelen esrarengiz Büyükşen çifti cinayetinde son dakika! Dehşet evinden CANLI YAYIN 05:40
Müge Anlı'da gündeme gelen esrarengiz Büyükşen çifti cinayetinde son dakika! Dehşet evinden CANLI YAYIN 08.07.2021 | 11:34
İstanbul Kağıthane'de kaza! Sıkışan sürücü itfaiye tarafından kurtarıldı 02:53
İstanbul Kağıthane'de kaza! Sıkışan sürücü itfaiye tarafından kurtarıldı 08.07.2021 | 11:12
Haiti Devlet Başkanı Moise'ye suikast düzenleyenlere operasyon: 4 ölü, 2 gözaltı | Video 00:53
Haiti Devlet Başkanı Moise'ye suikast düzenleyenlere operasyon: 4 ölü, 2 gözaltı | Video 08.07.2021 | 11:05
Hışımla aracından indi, düşürdüğü telefonun üzerinden geçti | Video 01:04
Hışımla aracından indi, düşürdüğü telefonun üzerinden geçti | Video 08.07.2021 | 11:05
İsrail güçleri tutuklu bir Filistinli'nin evini patlattı | Video 01:07
İsrail güçleri tutuklu bir Filistinli'nin evini patlattı | Video 08.07.2021 | 11:05
Bursa'da 'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Polise teslim etti! 02:18
Bursa'da 'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Polise teslim etti! 08.07.2021 | 10:38

Muğla’nın Bodrum ilçesinde denizde yapılan köpük partisi bu kadarına da pes dedirtti. Gördükleri manzara karşısında şoke olan mahalle sakinleri, “Marmara’da müsilaj varken pervasızlığın ve görgüsüzlüğün bu kadarı olmaz” dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Yahşi Mahallesi Kargı Koyu'nda faaliyet gösteren bir beach'in plajında köpük partisi yapıldı. Plaja sıkılan çok miktarda köpük her yeri kapladı. Plajda hem kara hem denizin üzeri köpüklerle kaplandı.


Huzurları kaçtı
Otel müşterileri köpük ve müzik eşliğinde eğlenirken mahalle sakinleri gözlerine inanamadı. Deniz üzerini köpükle gördükten sonra çileden çıkan mahallelinin ihbarı üzerine zabıta görevlileri bahse konu yere gelip uyarıda bulundu.


Konuyla ilgili açıklama yapan mahalle sakinleri, Marmara Denizi'nde müsilaj kabusu sürerken Bodrum'da plajda bu tür bir eylemin yapılmasını pervasızlık ve görgüsüzlük olarak niteledi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA