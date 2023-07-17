Video Yaşam Bolu'da iki katlı ahşap ev alev alev yandı | Video
Bolu'da iki katlı ahşap ev alev alev yandı | Video

Bolu'da iki katlı ahşap ev alev alev yandı | Video

17.07.2023 | 13:19

Bolu’nun Göynük ilçesinde iki katlı ahşap ev alev alev yandı.

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Yangın, Değirmenözü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emin I.'ya ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sardı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine arazözler ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını söndürmek için vatandaşlar, orman ve itfaiye ekipleri seferber oldu. Yangın uzun uğraşlar neticesinde güçlükle söndürüldü. İki katlı ahşap evden geriye kül yığını kaldı.
Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.

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