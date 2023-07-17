Bolu'da iki katlı ahşap ev alev alev yandı | Video
Bolu’nun Göynük ilçesinde iki katlı ahşap ev alev alev yandı.
Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:53
Bolu'da iki katlı ahşap ev alev alev yandı | Video 17.07.2023 | 13:19
01:51
01:30
Tekirdağ’da 4 araçlı zincirleme kaza: 3'ü İtalyan 4 yaralı | Video 17.07.2023 | 13:18
00:28
Zeytinburnu'nda otomobilden havaya ateş eden sürücü kamerada | Video 17.07.2023 | 12:10
05:43
6 yaşındaki kız çocuğuna istismar davası ertelendi | Video 17.07.2023 | 11:52
00:41
00:47
Geri manevra yaparken kadını böyle ezdi | Video 17.07.2023 | 11:50
00:18
Sarıyer'de boğulma tehlikesi geçiren kişiyi vatandaşlar kurtardı | Video 17.07.2023 | 11:52
04:28
2 bin 260 rakımda Uğur böceklerinin görsel şöleni başladı | Video 17.07.2023 | 11:39
07:53
01:15
Hatay Belen'de orman yangınına havadan müdahale sürüyor | Video 17.07.2023 | 11:36
04:28
Ukraynalı Tetianna’ya Yüksekova’da görkemli düğün | Video 17.07.2023 | 11:27
00:39
Van'da husumetliler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 11 yaralı | Video 17.07.2023 | 11:11
01:15
00:31
Şanlıurfa itfaiyesi yangın bölgesinde | Video 17.07.2023 | 11:05
01:36
01:52
00:56
01:15
İstanbul'da evlere giren yarasalar paniğe neden oldu | Video 17.07.2023 | 10:36