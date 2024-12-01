Video Yaşam Bomba gibi patlayan trafo vatandaşları tedirgin etti | Video
Bomba gibi patlayan trafo vatandaşları tedirgin etti | Video

Bomba gibi patlayan trafo vatandaşları tedirgin etti | Video

01.12.2024 | 09:14

Hatay'ın Defne ilçesinde elektrik trafosunun bomba gibi patlaması vatandaşları tedirgin etti. Trafonun patladığı anlarsa an be an kameraya yansıdı.

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Defne ilçesi Yeşilpınar Mahallesi'nde bölgenin elektrik kaynaklarından olan trafoda patlama yaşandı. Bomba gibi patlayan trafo bölgede geceyi gündüze çevirdi. Mahalledeki vatandaşların tedirgin eden patlama an be an kameraya yansıdı. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, trafoda çıkan yangını söndürürken elektrik dağıtım şirketi personelleri tarafından trafoda yenileme yapıldı. Bir süre elektriksiz kalan mahalle trafonun tamir edilmesiyle yeniden aydınlandı.

"TRAFO BOMBA GİBİ PATLADI VE ÇOK ŞİDDETLİ BİR PATLAMAYDI"
Trafonun bomba gibi patladığını ifade eden Meryem Demirkol, "Trafo patlama öncesinde elektrik sürekli gidip geliyordu ve ne olduğunu anlayamadık. Ondan sonra patlama meydana geldi. Patlamadan sonra ben evin sigortalarını indirdim. Eğer sigortaları indirmeseydim birçok eşyaya zarar gelecekti. Trafo bomba gibi patladı ve çok şiddetli bir patlamaydı. Patlama beni çok tedirgin etti. Benim çamaşır makinem bozulacaktı. Elektrik sürekli gidip geldiği için her şeyi kapattım. O gece karanlıkta kaldım. Şimdi ise düzeldi ve trafo yapıldı. Sabah uyanıp sigortanın açtığımda düzeldiğini anladım. Buna bir çözüm bulunması gerekiyor" dedi.

"PATLAMA ŞİDDETLİYLE BİRLİKTE ORTALIK ALEV ALDI"
Patlamadan dolayı tedirgin olduklarını dile getiren vatandaş Ayhan Güven, "Dün akşam saatleri 8 gibi trafo patladı. Ciddi bir patlama meydana geldi. Patlamadan dolayı baya tedirgin olduk. Patlama şiddetliyle birlikte ortalık alev aldı. Bir anda ortam aydınlandı" ifadelerini kullandı.

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