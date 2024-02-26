Boyu 2,5 metre: Mersin'de yunus balığı ölü olarak bulundu | Video 26.02.2024 | 12:31 Mersin'de yaklaşık 2,5 metre boyunda Şişe Burunlu Yunus (Tursiops truncatus) balığı ölü olarak bulundu. Balıkçı ağlarına takılarak telef olduğu değerlendirilen yunus incelenmek üzere Deniz Canlıları Müzesine götürüldü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgiye göre, Akdeniz açıklarında bir yunusun telef olduğunu gören Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, durumu belediyeye bildirdi. Belediye ekipleri yunusu Çamlıbel Balıkçı Barınağına getirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye giden Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas da incelemede bulundu. Balıkçı ağlarına takılarak telefon olduğunu değerlendirilen Şişe Burunlu Yunus balığı denizden vinç yardımı ile araca alınarak Deniz Canlıları Müzesine götürüldü. Boyu 2,5 metre olan 15 yaşlarındaki dişi balığın kesin ölüm nedeni ise nekropsiyle belirlenecek.

"BALIKÇI AĞLARINDA TAKILARAK BOĞULMUŞ"

Ölü bulunan yunus ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Deniz Ayas,"Ölü ele geçen bireyin türü Şişe Burun Yunus. 'Tursiops truncatus' dediğimiz tür Akdeniz'deki ve Mersin körfezindeki dominant yunus türü. İlk gözlemlerimizde türün bireyin dişi ve ergin bir birey olduğu, özellikle ağda takılma sonucunda sağ yüzgecinde ve sağ tarafında ciddi ip kesiklerine bağlı klasik bir kesikler var. Lezyonlar var. Bir de sol göğüs yüzgecinde bir yaralanma var. Bunların tamamını ağda boğulma vakalarından da biliyoruz. Ağda dolaşıp çırpınma süreci içerisinde olan yaralanmalar. Deniz Canlıları Müzesine götüreceğiz orada nekropsi yapılacak. Nekropsi içerisinde kesin ölüm nedeni belli olacak ama ilk bulgularımıza göre balıkçı ağlarında takılarak boğulmuş bir birey"dedi.

"DİŞİ BİREYLERİN ÖLMESİ POPÜLASYON AÇISINDAN CİDDİ DARALMA TEHDİDİNİ BERABERİNDE GETİRİYOR"

Geçtiğimiz yıl 4 yunus bireyinin ağlarda boğularak öldüğünü hatırlatan Prof. Dr. Ayas," Bunlardan bir tanesi Boz Yunus, bir tanesi Çizgili Yunus, iki tane de Şişe Burun Yunustu. Bu yıl için ilk ölüm vakası ile karşı karşıyayız. Umarım artık bu son vaka olur çünkü bu türlerin ciddi önemleri var. Buradaki temel durum yunuslar deniz memelileri olduğu için, uzun süre yaşadıkları için ve çok az yavru meydana getirdikleri için her ölen yunus bireyi, özellikle dişi bireylerin ölmesi popülasyon açısından ciddi daralma tehdidini beraberinde getiriyor. Bu anlamda da bugün gerçekten üzücü bir tabloyla karşılaştık. Bu sene ilk ölüm. Umarım bu sene son ölüm olur"ifadelerini kullandı.