Video Yaşam Bu evi görenler şaşırıyor! Doğal peteklerden oluşan 100 yıllık arı evi yenileniyor | Video
Bu evi görenler şaşırıyor! Doğal peteklerden oluşan 100 yıllık arı evi yenileniyor | Video

Bu evi görenler şaşırıyor! Doğal peteklerden oluşan 100 yıllık arı evi yenileniyor | Video

26.06.2023 | 10:54

Bursa’da yaklaşık 100-150 yıl önce 'Arılık' olarak kullanılmış olduğu düşünülen ev yenileniyor. Doğal petekler için bölmelerin oluşturulduğu tarihi ev, arıcılık tarihi ve faaliyetlerinin anlatılacağı ‘Arıevi’ olarak hizmet verecek.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Ürünlü Mahallesi'nde 100-150 yıllık olduğu düşünülen kerpiç evin bahçesindeki duvarlar arıların bal yapması için doğal kovan haline getirilmiş. Günümüze kadar ayakta duran tarihi evin kovanları kil ile sıvandı. Antik dönemde kutsal kabul edilen arı ve bal geleneği, bu yapıda kendini gösteriyor. Arkeologlara göre Ürünlü'deki arılıklar Anadolu'da eşine az rastlanır bir geleneğin devam ettiğini gösteriyor. Ürünlü'deki bu tarihi yapı Nilüfer Belediyesi tarafından kamulaştırıldı. Kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması için 'Arıevi' olarak hizmet verecek olan evde, yenileme çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. 'Arıevi'nde Antik dönemden günümüze kadar arı, bal ve arıcılık tarihinin gelişimi kronolojik olarak metin ve görsellerle ziyaretçilere sunulacak.

Nilüfer Belediyesi'nde görevli arkeolog Fatma Selbik Akın, Ürünlü'nin sivil mimarisinin kerpiçten olduğunu ifade ederek, "Burada diğer yapılardan farklı olan bir özellik gözümüze çarptı. Bulunan evin bahçesindeki duvarlara yapılmış nişler içerisinde Antik dönemden günümüze kadar kullanılan 'Arılıklar' var" dedi.

Binanın belediye tarafından kamulaştırıldığı dile getiren Fatma Selbik Akın, "Bina olarak baktığımızda bir müze özelliği taşıyor. Bu bizim için önemli bir şey. Dünyada ve Anadolu'da eşine az rastlanan bir örnek olduğunu belirtebilirim. Mimarisi de göz önünde bulundurularak, arı, arıcılık ve bal tarihinin geçmişten günümüze kadar kronolojik olarak öyküsü bir müze niteliğinde ziyaretçilere sunulacak. Antik dönemden bugüne kadar ulaşan Romalı tarihçilerin metinlerinde arı kovanlarının konumu ve bakımı ile ilgili bilgileri bulabiliyoruz. Anadolu'da Konya Çatalhöyük'te arılıkların tasvir edildiği duvar resimlere rastlıyoruz. Arılıklar oluşturulurken evlerin alt tarafları tercih edilmiş. Ya da yaşanılan konutun dış duvarlarına ya da bahçelerine yapıldığını biliyoruz" diye konuştu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bu evi görenler şaşırıyor! Doğal peteklerden oluşan 100 yıllık arı evi yenileniyor | Video 04:16
Bu evi görenler şaşırıyor! Doğal peteklerden oluşan 100 yıllık arı evi yenileniyor | Video 26.06.2023 | 10:54
Ankara’da şişeli saldırgan dehşeti kamerada | Video 00:48
Ankara'da şişeli saldırgan dehşeti kamerada | Video 26.06.2023 | 10:55
Elindeki çakmak gazı bir anda alev aldı, yaşananlar kameraya yansıdı | Video 00:33
Elindeki çakmak gazı bir anda alev aldı, yaşananlar kameraya yansıdı | Video 26.06.2023 | 11:11
Erzurum’da pazarın gözdesi 1 ton 200 kilogramlık tosun | Video 01:58
Erzurum'da pazarın gözdesi 1 ton 200 kilogramlık tosun | Video 26.06.2023 | 10:54
Milyonlarca lira değerindeki plastik boru alev alev yandı | Video 00:22
Milyonlarca lira değerindeki plastik boru alev alev yandı | Video 26.06.2023 | 10:51
İzmir’de uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama | Video 00:32
İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama | Video 26.06.2023 | 10:50
Irak’ta 4.7 büyüklüğündeki deprem! Hakkari’de de hissedildi | Video 00:46
Irak’ta 4.7 büyüklüğündeki deprem! Hakkari’de de hissedildi | Video 26.06.2023 | 10:37
Ankara’da şişeli saldırgan dehşeti kamerada | Video 00:48
Ankara'da şişeli saldırgan dehşeti kamerada | Video 26.06.2023 | 10:35
İstanbul’da yollar boş kaldı... İstanbul’da boş kalan yollar havadan dron ile görüntülendi | Video 03:39
İstanbul’da yollar boş kaldı... İstanbul’da boş kalan yollar havadan dron ile görüntülendi | Video 26.06.2023 | 10:06
Kendilerini ’jandarma’ olarak tanıtıp 400 bin liralık altın dolandırdılar | Video 03:58
Kendilerini 'jandarma' olarak tanıtıp 400 bin liralık altın dolandırdılar | Video 26.06.2023 | 09:43
İstanbul’da göçmen kaçakçılığı operasyonu: Sınırı geçemeyen 18 kaçak göçmen yakalandı | Video 00:21
İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: Sınırı geçemeyen 18 kaçak göçmen yakalandı | Video 26.06.2023 | 09:54
20 yaşındaki gencin bıçakla ölümüne neden olan kardeşlere 18 yıla kadar hapis talebi | Video 01:27
20 yaşındaki gencin bıçakla ölümüne neden olan kardeşlere 18 yıla kadar hapis talebi | Video 26.06.2023 | 09:43
İşçi servisi ile kargo midibüsü çarpıştı: 4 yaralı | Video 01:30
İşçi servisi ile kargo midibüsü çarpıştı: 4 yaralı | Video 26.06.2023 | 09:39
Laleli’de dakikalarca süren taksici kavgası kamerada | Video 01:33
Laleli'de dakikalarca süren taksici kavgası kamerada | Video 26.06.2023 | 09:28
Maltepe’de kontrolden çıkan araç takla attı: 1 yaralı | Video 02:41
Maltepe’de kontrolden çıkan araç takla attı: 1 yaralı | Video 26.06.2023 | 09:11
İETT şoförü başka bir İETT şoförüne baltayla saldırıp otobüsün camını kırdı | Video 00:42
İETT şoförü başka bir İETT şoförüne baltayla saldırıp otobüsün camını kırdı | Video 26.06.2023 | 08:46
İzmir’de LGBT yürüyüşüne polis müdahalesi: 50’nin üzerinde gözaltı | Video 02:21
İzmir’de LGBT yürüyüşüne polis müdahalesi: 50’nin üzerinde gözaltı | Video 26.06.2023 | 08:46
Düğün değil meydan savaşı: Emniyet güçlerine taşlı, sopalı ve baltalı saldırı! | Video 04:27
Düğün değil meydan savaşı: Emniyet güçlerine taşlı, sopalı ve baltalı saldırı! | Video 26.06.2023 | 08:33
Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya minibüs çarptı | Video 01:17
Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya minibüs çarptı | Video 26.06.2023 | 08:33
Bayram tatili yolunda kaza: Hurdaya dönen otomobilde 5 kişi yaralandı | Video 00:37
Bayram tatili yolunda kaza: Hurdaya dönen otomobilde 5 kişi yaralandı | Video 26.06.2023 | 08:33

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA