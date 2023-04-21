Bugün yeniden ibadete açılacak! Sultanahmet Camii, drone ile görüntülendi | Video
Restorasyonu 2018'den beri devam eden Sultanahmet Camii, Ramazan Bayramı'nın ilk günü Cuma namazı ile yeniden ibadete açılacak. Anadolu Ajansı, restorasyonu tamamlanan Sultanahmet Camii'ni FPV dronla görüntüledi.
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