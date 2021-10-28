Video Yaşam Bülent Ersoy'un orkestrası tahliye edildi! | Video
Bülent Ersoy'un orkestrası tahliye edildi! | Video

Bülent Ersoy'un orkestrası tahliye edildi! | Video

28.10.2021 | 18:17

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Son dakika... KKTC'de konser öncesi ülkeye giriş yaparken kullandıkları PCR testleri sahte çıkan Bülent Ersoy'un orkestra ekibi 1 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Konuyla ilgili yeni karar bugün açıklandı. KKTC'de sahte PCR testi nedeniyle tutuklanan Bülent Ersoy'un 21 kişilik orkestrası tahliye edildi. İşte detaylar...

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