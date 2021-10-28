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OTOMATİK OYNAT
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Bülent Ersoy'un orkestrası tahliye edildi! | Video 28.10.2021 | 18:17
01:22
1 ay önce aldığı otomobiliyle dereye uçtu: 3 yaralı | Video 28.10.2021 | 17:53
03:55
Ayağı ve kulağı kopan ‘Amazon’ kediye Erdemli Belediyesi sahip çıktı 28.10.2021 | 16:59
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İngiltere'de sel: Nehirler taştı, yollar sular altında kaldı 28.10.2021 | 16:21
01:07
Diyarbakır’da suç örgütüne operasyon 28.10.2021 | 15:18
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'Muz Yeme' provokasyonuna 11 gözaltı... 28.10.2021 | 13:59
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Ünlü Sunucu Ece Erken'den kendisini rahatsız eden sanık hakkında açıklama 28.10.2021 | 13:19
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Jandarmadan kaçak sigara operasyonu | Video 28.10.2021 | 12:49
00:18
Kendisini polis olarak tanıtıp 2 kişiyi gasp etti | Video 28.10.2021 | 12:49
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Taksiciler Yenikapı'ya akın etti | Video 28.10.2021 | 12:14
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Orman şehitlerine hatıra ormanı | Video 28.10.2021 | 11:50
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Her biri suç makinasıydı tek tek yakalandı | Video 28.10.2021 | 11:31
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Asker uğurlamasında akılalmaz görüntüler | Video 28.10.2021 | 11:26
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Rize Çamlıhemşin'de ev yangını: 1 ölü 28.10.2021 | 09:14
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Mine Tugay spor yaptığı anları paylaştı, beğeni rekoru kırdı | Video 28.10.2021 | 10:42
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Ataşehir’de trafiğin ortasında atılan havai fişekler korkuttu | Video 28.10.2021 | 10:19
Son dakika... KKTC'de konser öncesi ülkeye giriş yaparken kullandıkları PCR testleri sahte çıkan Bülent Ersoy'un orkestra ekibi 1 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Konuyla ilgili yeni karar bugün açıklandı. KKTC'de sahte PCR testi nedeniyle tutuklanan Bülent Ersoy'un 21 kişilik orkestrası tahliye edildi. İşte detaylar...