Bulgaristan’dan Türkiye'ye sokulan kaçak içki Tekirdağ’da yakalandı | Video
Bulgaristan’dan ülkeye giren araçta gümrük kaçağı içki, tütün ve motor beyni ele geçirildi.
Konu ile ilgili toplam 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlandı.
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