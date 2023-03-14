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Bulgaristan’dan Türkiye'ye sokulan kaçak içki Tekirdağ’da yakalandı | Video

Bulgaristan’dan Türkiye'ye sokulan kaçak içki Tekirdağ’da yakalandı | Video

14.03.2023 | 09:35

Bulgaristan’dan ülkeye giren araçta gümrük kaçağı içki, tütün ve motor beyni ele geçirildi.

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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce Çorlu İlçesinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele çerçevesinde, Bulgaristan'dan Çorlu İlçesine gümrük kaçağı alkollü içki ve emtia getirdiği değerlendirilen bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramalarda, 25 şişe 1 litrelik gümrük kaçağı alkollü içki, 6 litre gümrük kaçağı şarap, 140 adet 25 gramlık gümrük kaçağı paketli kıyılmış tütün, 25 adet 1 TB kapasiteli harddisk, 15 adet araç motor beyni ele geçirildi.

Konu ile ilgili toplam 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlandı.

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