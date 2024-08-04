Burdur'da damat Ferhat Öğüt, dev traktörünü gelin arabası yaptı.

Burdur merkez Hacılar Köyü'nde tarım ve hayvancılık işi ile uğraşan Ferhat Öğüt, dev traktörü gelin arabası yaptı. Şevkiye Akpınar ile hayatını birleştiren Öğüt, gelini baba evinden traktör ile aldı. Çift, şehir turunun ardından düğün salonuna geldi. Gelin arabası olan traktörü gören vatandaşlar cep telefonları ile bu anı görüntüledi. Öğüt, "Yeni aldığım traktörü gelin arabası yaparak hayalimi gerçekleştirdim" dedi.