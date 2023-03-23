Video Yaşam Burdur'da uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı | Video
Burdur'da uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı | Video

Burdur'da uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı | Video

23.03.2023 | 15:06

Burdur'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı.

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Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bu sabah erken saatlerde kent merkezindeki 6 mahallede uyuşturucu madde kullananlara yönelik eş zamanlı yürütülen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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