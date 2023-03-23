Burdur'da uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı | Video
Burdur'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:56
Burdur'da uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı | Video 23.03.2023 | 15:06
01:47
Motosikletle kaza yapan astsubay son yolculuğuna uğurlandı | Video 23.03.2023 | 15:02
05:55
01:40
02:26
Almanya’dan gelen iş insanı kaçırıldı! O anlar kamerada | Video 23.03.2023 | 14:09
00:51
Bıçak darbelerinden bisikletleriyle kurtuldular! O anlar kamerada | Video 23.03.2023 | 13:57
02:31
Sular çekildi, eski tren garı gün yüzüne çıktı | Video 23.03.2023 | 12:34
02:43
Kazada araçta sıkışan çifti, itfaiye kurtardı | Video 23.03.2023 | 12:51
05:40
05:43
SON DAKİKA: Kahramanmaraş Göksun'da 5,3 büyüklüğünde deprem! | Video 23.03.2023 | 12:42
03:02
00:39
00:18
00:34
06:14
01:03
Ağrı’da kombi hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı | Video 23.03.2023 | 11:56
03:23
Silahlı yaralama ve yağma şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı | Video 23.03.2023 | 11:13
00:28
Bursa'da ters şeritten giden otomobil, trafiği böyle tehlikeye attı | Video 23.03.2023 | 11:17
03:54