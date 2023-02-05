Bursa'da 4 kişinin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 05.02.2023 | 16:05 Bursa’da Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Selçukgazi Tüneli yakınlarında İstanbul istikametine giden bir aracın önce kaza yaptığı ve ardından sağ şeride yanaştığı, araç içindeki kişilerin dışarı çıktığı esnada başka bir aracın kaygan zeminden kaynaklı duran araca hızlı bir şekilde çarptığı an kameralara yansıdı. Feci kazada 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bursa'da Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Selçukgazi Tüneli yakınlarında İstanbul istikametine giden bir aracın önce kaza yaptığı ve ardından sağ şeride yanaştığı, araç içindeki kişilerin dışarı çıktığı esnada başka bir aracın kaygan zeminden kaynaklı duran araca hızlı bir şekilde çarptığı an kameralara yansıdı. Feci kazada 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.