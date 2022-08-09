Video Yaşam Bursa'da 8 gündür kayıptı! Arama çalışmalarının ardından cansız bedenine ulaşıldı | Video
Bursa'da 8 gündür kayıptı! Arama çalışmalarının ardından cansız bedenine ulaşıldı | Video

Bursa'da 8 gündür kayıptı! Arama çalışmalarının ardından cansız bedenine ulaşıldı | Video

09.08.2022 | 13:21

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 8 gündür kayıp olan kişi, arama çalışmalarının ardından derenin içinde cesedi bulundu.

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Olay, İnegöl ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırsal Gündüzlü Mahallesi'nde yaşayan Hikmet Özgüneş (29) 8 gündür evinden çıktı ve kendisinden bir daha haber alınamadı. İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD, NAK, AKUT, İNDAK, Bursa, İnegöl olmak üzere 100 kişilik ekip ve ayrıca termal dron ve iz takip köpeği de arama çalışmalarına katıldı. Bugün sabah saatlerinde Bahçekaya mevkiinde Özgüneş'e ait motosikleti bulunması üzerine Arama-Kurtarma ekipleri o bölgede arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

KAYIP GENÇ DEREDE ÖLÜ OLARAK BULUNDU
Arama çalışmalarının ardından Hikmet Özgüneş'in cesedi derenin içinde bulundu. Özgüneş'in cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

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