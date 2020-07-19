Bursa'da binanın çatısında yüreği ağza getiren skandal görüntüler | Video

Bursa'da bir binanın çatısında bulunan olukları söken iki kişinin her hangi bir önlem almadan çalışmaları görenlerin yüreğini ağzına getirdi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir binanın çatısında bulunan su oluklarını tamir etmek için çıkan iki kişi çalışırken onları görenlerin yüreklerini ağza getirdi. Önce iş güvenliğini almaları gereken ustaların, kuralları hiçe sayarak çalışmaları dikkat çekti. Ellerindeki malzemelerle söküm işlerini yapan iki çalışan zaman zaman çatıdan aşağı bakması görenlerin yüreğini hoplattı. O anlar ise saniye saniye cep telefonuyla böyle görüntülendi.



Neyse ki her hangi bir kaza olmadan şahıslar söküm işlerini yaparak aşağı inmeleri herkesi sevindirdi.