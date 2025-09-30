Bursa'da çöp kamyonu kontrolden çıkıp refüje girdikten sonra takla attı! Kaza anı kamerada | Video 30.09.2025 | 13:42 Bursa’nın Yıldırım ilçesinde sabah saatlerinde seyir halindeki çöp kamyonu kontrolden çıkarak refüje girdi. Çarpmanın etkisiyle takla atan kamyon ters dönerken, ortalık savaş alanına döndü. Kaldırımda bekleyen bir vatandaş ise kazayı kıl payı atlattı. Kazayı gören vatandaşlar sürücünün yardımına koşarken, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki çöp kamyonu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Refüje çarpan tonlarca ağırlığındaki araç takla atarak ters döndü. Gürültüyü duyan çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşarken, kazayı görenler sürücüyü araçtan çıkarmak için seferber oldu.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan sürücü hastaneye kaldırılırken, araç uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden kaldırıldı.Kaza anı ise çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.