Bursa'da çöp kamyonu kontrolden çıkıp refüje girdikten sonra takla attı! Kaza anı kamerada | Video
Bursa’nın Yıldırım ilçesinde sabah saatlerinde seyir halindeki çöp kamyonu kontrolden çıkarak refüje girdi. Çarpmanın etkisiyle takla atan kamyon ters dönerken, ortalık savaş alanına döndü. Kaldırımda bekleyen bir vatandaş ise kazayı kıl payı atlattı. Kazayı gören vatandaşlar sürücünün yardımına koşarken, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan sürücü hastaneye kaldırılırken, araç uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden kaldırıldı.
Kaza anı ise çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.
