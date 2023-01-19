Bursa’da görülen bulutlar herkesi şaşırttı! Vatandaşlar telefona sarıldı... | Video

Güneşin doğduğu anlarda Uludağ'ın üzerinde beliren UFO görünümlü bulutu gören vatandaşlar bu farklı ana tanıklık etmenin heyecanını yaşadı

Bazı vatandaşlar ise o anları fotoğraf ve video çekerek ölümsüzleştirdi.



Öte yandan iki gündür etkili olan lodos sebebiyle Bursa'nın havasının temizlenmesi de vatandaşlara rahat bir nefes aldırdı.



