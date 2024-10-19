Video Yaşam Bursa'da halı saha maçında kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti! O anlar kamerada...
Bursa'da halı saha maçında kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti! O anlar kamerada...

Bursa'da halı saha maçında kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti! O anlar kamerada...

19.10.2024 | 16:32

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda halı sahada maç oynarken kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti. Gencin maç esnasında yere düştüğü ve arkadaşları ile 112 ekiplerinin müdahaleleri işletmenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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