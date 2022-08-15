Video Yaşam Bursa'da sağanak yağış sele dönüştü, araçlar yolda mahsur kaldı! O anlar kamerada | Video
Bursa'da sağanak yağış sele dönüştü, araçlar yolda mahsur kaldı! O anlar kamerada | Video

Bursa'da sağanak yağış sele dönüştü, araçlar yolda mahsur kaldı! O anlar kamerada | Video

15.08.2022 | 09:58

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bursa’da sağanak yağış sele dönüştü, araçlar yolda mahsur kaldı! O anlar kamerada | Video 01:15
Bursa'da sağanak yağış sele dönüştü, araçlar yolda mahsur kaldı! O anlar kamerada | Video 15.08.2022 | 09:58
Bingöl’de 197 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi | Video 00:39
Bingöl'de 197 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi | Video 15.08.2022 | 09:14
Alkollü sürücü kamyonete çarptı: 1 yaralı | Video 01:02
Alkollü sürücü kamyonete çarptı: 1 yaralı | Video 15.08.2022 | 09:24
SON DAKİKA: YKS üniversite tercih sonuçları AÇIKLANDI! ÖSYM 2022 YKS üniversite tercih sonuçları sorgulama ekranı | Video 02:10
SON DAKİKA: YKS üniversite tercih sonuçları AÇIKLANDI! ÖSYM 2022 YKS üniversite tercih sonuçları sorgulama ekranı | Video 15.08.2022 | 09:23
Van’da 2 organizatör tutuklandı | Video 00:35
Van’da 2 organizatör tutuklandı | Video 15.08.2022 | 09:14
Bursa’da yağış etkili oldu: Yollar göle döndü | Video 03:09
Bursa'da yağış etkili oldu: Yollar göle döndü | Video 15.08.2022 | 08:44
Sultangazi’de çocukların kavgasına aileler karıştı | Video 02:40
Sultangazi'de çocukların kavgasına aileler karıştı | Video 15.08.2022 | 08:52
Mersin’de ahşap evde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı | Video 04:11
Mersin’de ahşap evde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı | Video 15.08.2022 | 08:43
Büyükçekmece’de tehlikeli düğün eğlencesi | Video 01:00
Büyükçekmece'de tehlikeli düğün eğlencesi | Video 15.08.2022 | 08:52
TEM’de yolcu otobüsü alev alev yandı | Video 03:02
TEM’de yolcu otobüsü alev alev yandı | Video 15.08.2022 | 08:38
Marmara’da fırtına ve gök gürültülü yağış hakim | Video 01:15
Marmara'da fırtına ve gök gürültülü yağış hakim | Video 15.08.2022 | 08:38
Sahilde yumrukların uçuştuğu kavga kamerada | Video 01:24
Sahilde yumrukların uçuştuğu kavga kamerada | Video 15.08.2022 | 00:05
Çekya’da polis Formula 2 yarış arabası ile otoyola çıkan sürücünün peşinde | Video 00:54
Çekya’da polis Formula 2 yarış arabası ile otoyola çıkan sürücünün peşinde | Video 14.08.2022 | 21:55
Sıcak havanın tadını Caddebostan Sahili’nde çıkardılar | Video 04:44
Sıcak havanın tadını Caddebostan Sahili'nde çıkardılar | Video 14.08.2022 | 18:43
Mereto Dağı’nda doğal kar ve pekmez karışımı keyfi | Video 02:57
Mereto Dağı'nda doğal kar ve pekmez karışımı keyfi | Video 14.08.2022 | 18:31
AVM’de tekme tokat kavga kamerada | Video 01:40
AVM'de tekme tokat kavga kamerada | Video 14.08.2022 | 18:23
Yine kabile belediyeciliği yine Ankara: “Bu asfaltı siz yapmazsanız biz yapacağız” | Video 00:43
Yine kabile belediyeciliği yine Ankara: “Bu asfaltı siz yapmazsanız biz yapacağız” | Video 14.08.2022 | 15:40
Adı Narko Alan! İki bin 597 kişi sorgulandı | Video 00:49
Adı Narko Alan! İki bin 597 kişi sorgulandı | Video 14.08.2022 | 15:32
Psikolog Üstün Dökmen’den skandal ifade Başörtülü psikolog olmaz | Video 01:46
Psikolog Üstün Dökmen'den skandal ifade "Başörtülü psikolog olmaz" | Video 14.08.2022 | 15:29
Avladığı yılanı yutamayan kartal fenalaştı! Veteriner yılanı böyle çıkarttı | Video 01:43
Avladığı yılanı yutamayan kartal fenalaştı! Veteriner yılanı böyle çıkarttı | Video 14.08.2022 | 12:53

Bursa'nın Mudanya ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış hayatı felç etti. İlçenin üst kesimlerinden taş yığınlarıyla birlikte akan sel suları rögarları tıkadı. Sürücüler zor anlar yaşadı. Mahsur kalanların yardımına itfaiye ve AFAD ekipleri yetişti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sabah 07.00'de başlayan sağanak yağış 1,5 saat boyunca etkili oldu. Özellikle Yeni Mahalle, Siteler, Eğitim ve Halitpaşa Mahallesi'ndeki vatandaşlar zor anlar yaşadı. Tıkanan rögarlar sebebiyle Mudanya Bursa karayolunda mahsur kalan araçlar oldu. Siteler Mahallesi'nde bir araç sürücüsü sel suları aracının boyuna ulaşsa da sulardan çıkmayı başardı. Bir motosiklet sürücüsü ise yoğun sel sularında karşıya geçmeye çalışsa da başarılı olamadı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Buski ve AFAD ekipleri sağanak sonrası tıkanan rögarlara anında müdahale etti. Siteler Mahallesi'nde rögar kapaklarının temizlenmesiyle mahsur kalan 4 araç kurtarıldı.

Bu arada Mudanya Bursa karayolunda trafikte aksamalar yaşandı. Sürücüler 2 dakikalık yolu 15 dakikada güçlükle kat edebildi.
İlçenin üst kısımlarından gelen sel suları bazı semtlerde taşları da beraberinde taşıdı.

Yoğun yağış sonrası Mudanya'da deniz de çamura boyandı.

Öte yandan Mudanya'dan İstanbul'a sefer yapan BUDO ve İDO feribotları da denizde fırtına sebebiyle zor anlar yaşadı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA