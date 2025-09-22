Bursa’da sünnet düğününde kalabalık grup arasında çıkan kavga kamerada | Video 22.09.2025 | 10:30 Bursa’da ana yola çıkan başıboş at tehlike saçtı. O anlar vatandaşların kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Merkez Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi'nde gerçekleşen bir sünnet düğününde kavga çıktı. Düğünde toplanan kalabalık grup arasında çıkan tartışmayı, ihbar üzerinde olay yerine gelen jandarma ekipleri ayırdı. Kalabalık grup arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Jandarma olay ile ilgili soruşturma başlattı.