Büyükçekmece’de elektrik trafosunda patlama: Elektrik kesintileri yaşandı!

27.11.2025 | 21:38

Büyükçekmece'de bulunan bir elektrik trafosunda patlama meydana geldi. Patlama sonrası trafoda küçük çaplı yangın çıkarken, mahallenin bazı bölümlerinde de elektrik kesintisi oluştu.

