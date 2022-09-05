Çakmakla girip televizyonu böyle çaldılar… İkisi de yakalandı | Video

İstanbul’da ellerinde çakmakla bir kıraathaneye girerek televizyon çalan iki hırsız, Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.

İstanbul'un Arnavutköy İlçesi'nde H.İ.Ö. (37) ve M.M. (22) isimli iki kişi; Merkez Mahallesi'ndeki bir kıraathaneye ellerinde çakmakla girerek televizyon çaldı. Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; açık kimliklerini kısa süre içerisinde tespit ettikleri iki suç ortağını gözaltına aldı. "İş Yerinden Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen iki suç ortağı da "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.