Can Holding'e yönelik 'kara para' soruşturmasında 5 şüpheli tutuklandı | Video 16.09.2025 | 09:01 Can Holding bünyesindeki şirketler üzerinde çeşitli suçların işlendiği, Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket edilerek, denetim ve takip mekanizmalarını zorlaştırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada 5 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinde suç örgütü kurulduğu, örgüt aracılığı ile 'nitelikli dolandırıcılık', 'vergi kaçakçılığı' suçlarının işlendiği, kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulduğu, suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik çok yönlü eylemler gerçekleştirildiği ve suç örgütünün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ettiği iddialarına ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, 121 şirkete el konularak, TMSF kayyum olarak atanmıştı. Aralarında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'ın da bulunduğu, Cemal Can, Cemal Can, Devran Çimen, Kemal Çimen olmak üzere toplam 6 şüpheli ise Jandarma tarafından gözaltına alınmıştı.

Öte yandan yürütülen soruşturma sürerken, bu sabah saatlerinde 1 şüphelinin daha gözaltına alındığı öğrenilmişti. Gözaltı sayısı 6'ya yükselmişti.

5 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Şüpheliler, bu sabah işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Küçükçekmece Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şahısların savcılıkta suçlamalara ilişkin ifade işlemleri tamamlandı. İfade veren şüpheliler, Devran Çimen, Devran Can, Mehmet Kaya ve Kemal Çimen 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' ile 'suç işlemek amacıyla kurulan örgütü aklama' suçlarından 'tutuklama', şüpheli Cemal Can ise 'suç işlemek amacıyla örgüte üye olma' suçundan 'tutuklama' talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiler.

Öte yandan şüpheli Mehmet Kenan Tekdağ ise, 'örgüt' ve 'aklama' suçlarından 'ev hapsi' ile 'yurtdışı çıkış yasağı' tedbir talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI 1 ŞÜPHELİYE EV HAPSİ

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüpheliler, Devran Çimen, Devran Can, Mehmet Kaya ve Kemal Çimen 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' ile 'suç işlemek amacıyla kurulan örgütü aklama' suçlarından 'tutuklama', şüpheli Cemal Can ise 'suç işlemek amacıyla örgüte üye olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelerden Mehmet Kenan Tekdağ ise, 'örgüt' ve 'aklama' suçlarından 'ev hapsi' ile 'yurtdışı çıkış yasağı' tedbiriyle serbest bırakıldı.