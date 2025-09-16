Video Yaşam Can Holding'e yönelik 'kara para' soruşturmasında 5 şüpheli tutuklandı | Video
Can Holding'e yönelik 'kara para' soruşturmasında 5 şüpheli tutuklandı | Video

Can Holding'e yönelik 'kara para' soruşturmasında 5 şüpheli tutuklandı | Video

16.09.2025 | 09:01

Can Holding bünyesindeki şirketler üzerinde çeşitli suçların işlendiği, Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket edilerek, denetim ve takip mekanizmalarını zorlaştırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada 5 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinde suç örgütü kurulduğu, örgüt aracılığı ile 'nitelikli dolandırıcılık', 'vergi kaçakçılığı' suçlarının işlendiği, kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulduğu, suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik çok yönlü eylemler gerçekleştirildiği ve suç örgütünün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ettiği iddialarına ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, 121 şirkete el konularak, TMSF kayyum olarak atanmıştı. Aralarında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'ın da bulunduğu, Cemal Can, Cemal Can, Devran Çimen, Kemal Çimen olmak üzere toplam 6 şüpheli ise Jandarma tarafından gözaltına alınmıştı.

Öte yandan yürütülen soruşturma sürerken, bu sabah saatlerinde 1 şüphelinin daha gözaltına alındığı öğrenilmişti. Gözaltı sayısı 6'ya yükselmişti.

5 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ
Şüpheliler, bu sabah işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Küçükçekmece Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şahısların savcılıkta suçlamalara ilişkin ifade işlemleri tamamlandı. İfade veren şüpheliler, Devran Çimen, Devran Can, Mehmet Kaya ve Kemal Çimen 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' ile 'suç işlemek amacıyla kurulan örgütü aklama' suçlarından 'tutuklama', şüpheli Cemal Can ise 'suç işlemek amacıyla örgüte üye olma' suçundan 'tutuklama' talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiler.

Öte yandan şüpheli Mehmet Kenan Tekdağ ise, 'örgüt' ve 'aklama' suçlarından 'ev hapsi' ile 'yurtdışı çıkış yasağı' tedbir talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI 1 ŞÜPHELİYE EV HAPSİ
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüpheliler, Devran Çimen, Devran Can, Mehmet Kaya ve Kemal Çimen 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' ile 'suç işlemek amacıyla kurulan örgütü aklama' suçlarından 'tutuklama', şüpheli Cemal Can ise 'suç işlemek amacıyla örgüte üye olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelerden Mehmet Kenan Tekdağ ise, 'örgüt' ve 'aklama' suçlarından 'ev hapsi' ile 'yurtdışı çıkış yasağı' tedbiriyle serbest bırakıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Can Holding’e yönelik ’kara para’ soruşturmasında 5 şüpheli tutuklandı | Video 03:11
Can Holding'e yönelik 'kara para' soruşturmasında 5 şüpheli tutuklandı | Video 16.09.2025 | 09:01
Bakan Yerlikaya: 1 ton 183 kilogram uyuşturucu madde ile 2 milyon 790 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdik | Video 01:22
Bakan Yerlikaya: "1 ton 183 kilogram uyuşturucu madde ile 2 milyon 790 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdik" | Video 16.09.2025 | 09:00
Malatya’da faciadan dönüldü! Freni patlayan tır, otobüse böyle çarptı | Video 01:26
Malatya'da faciadan dönüldü! Freni patlayan tır, otobüse böyle çarptı | Video 16.09.2025 | 09:00
İstanbul Bayrampaşa’da metrobüs yangını 01:44
İstanbul Bayrampaşa'da metrobüs yangını 16.09.2025 | 07:42
Hızlı giden sürücüyü uyardı, çocuklarının önünde dayak yedi | Video 01:10
Hızlı giden sürücüyü uyardı, çocuklarının önünde dayak yedi | Video 15.09.2025 | 16:42
Altınova Belediyesi’nin makam aracının kaza görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:11
Altınova Belediyesi'nin makam aracının kaza görüntüleri ortaya çıktı | Video 15.09.2025 | 15:58
Üsküdar’da trafikte yol verme kavgasında biber gazı sıkan sürücü adli kontrolle serbest kaldı | Video 00:50
Üsküdar’da trafikte yol verme kavgasında biber gazı sıkan sürücü adli kontrolle serbest kaldı | Video 15.09.2025 | 15:45
Spor salonu kurşunlama olayında serbest kalan şüpheli tutuklandı | Video 00:26
Spor salonu kurşunlama olayında serbest kalan şüpheli tutuklandı | Video 15.09.2025 | 15:45
Boşanma aşamasındaki eşini pompalı tüfekle böyle yaraladı | Video 01:13
Boşanma aşamasındaki eşini pompalı tüfekle böyle yaraladı | Video 15.09.2025 | 15:33
Buca’da çöp isyanı: Belediye başkanını bu kokuyu içine çekmeye davet ediyorum | Video 08:04
Buca'da çöp isyanı: "Belediye başkanını bu kokuyu içine çekmeye davet ediyorum" | Video 15.09.2025 | 14:11
Operatör damada eziyet olsun diye iş makinasını yağlattılar | Video 04:45
Operatör damada eziyet olsun diye iş makinasını yağlattılar | Video 15.09.2025 | 13:38
Başakşehir’de yol verme kavgası: Biri kaçtı, diğeri kovaladı | Video 02:17
Başakşehir’de yol verme kavgası: Biri kaçtı, diğeri kovaladı | Video 15.09.2025 | 13:38
Boşanma aşamasındaki eşini pompalı tüfekle yaralayarak kaçtı | Video 01:19
Boşanma aşamasındaki eşini pompalı tüfekle yaralayarak kaçtı | Video 15.09.2025 | 13:27
Marketteki kağıt havluları tutuşturan 10 yaşındaki çocuk devlet korumasına alındı | Video 02:28
Marketteki kağıt havluları tutuşturan 10 yaşındaki çocuk devlet korumasına alındı | Video 15.09.2025 | 13:26
Ahırdaki soğuk hava deposunda bulunan 1,5 ton uygunsuz et imha edildi | Video 01:04
Ahırdaki soğuk hava deposunda bulunan 1,5 ton uygunsuz et imha edildi | Video 15.09.2025 | 12:42
Can Holding soruşturmasında 5 şüpheli adliyeye getirildi | Video 00:43
Can Holding soruşturmasında 5 şüpheli adliyeye getirildi | Video 15.09.2025 | 10:48
Parkta oyun oynayan çocuğa yorgun mermi isabet etti | Video 00:59
Parkta oyun oynayan çocuğa yorgun mermi isabet etti | Video 15.09.2025 | 10:41
Esenyurt’ta düğün çıkışı ortalık karıştı | Video 02:48
Esenyurt’ta düğün çıkışı ortalık karıştı | Video 15.09.2025 | 10:41
Banka hesabını ve kartını arkadaşı kullandı, cezayı sahibi aldı | Video 04:10
Banka hesabını ve kartını arkadaşı kullandı, cezayı sahibi aldı | Video 15.09.2025 | 10:41
Batman’da 4 kişinin öldürüldüğü olaya ilişkin 4 şüpheli yakalandı | Video 02:32
Batman'da 4 kişinin öldürüldüğü olaya ilişkin 4 şüpheli yakalandı | Video 15.09.2025 | 09:42

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY