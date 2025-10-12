Çanakkale'de batan teknede hayatlarını kaybeden 3 kişinin, son görüntüleri ortaya çıktı | Video

Çanakkale'nin Gelibolu İlçesi Güneyli köyünde balık tutmak için Saroz Körfezi’ne denize açılan teknenin batması sonucu Mustafa Yaldızlı, Ayhan Yavaş ve Salih Kocaman hayatını kaybetti. Orhan Yavaş ise yüzerek kendi imkanlarıyla kurtuldu. Olayın ardından Mustafa Yaldızlı’nın olaydan 3 saat önce sosyal medya hesabında paylaştığı görüntü ortaya çıktı.