Caner Toygar’dan üzen haber! Hastalığını açıkladı: "Beynimde bulunan kitle…" | Video
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Caner Toygar uzun bir süredir ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol programında muhabirlik yapıyor. Gece yarısı baş ağrısıyla uyanan apar topar hastaneye giden Toygar'ın beyninde bir kitle tespit edildi. Son olarak Caner Toygar youtube hesabında hastalığı hakkında açıklamalarda bulundu.