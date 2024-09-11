Canlı yayında cinsel hareketler yapan polis açığa alındı | Video

Görüntülü konuşma sitesinde bir kadının canlı yayınına katılan polis memuru cinsel hareketler sergilemişti. Bu durumdan rahatsız olan kadın ise “Bu nasıl polis, şikayet edeceğim seni" dedi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerin ardından Emniyet Genel Müdürlüğü’nden açıklama geldi. Sosyal medyadan yapılan açıklamada, "Bir sosyal medya platformunda paylaşılan görüntüde uygunsuz davranışlarda bulunan üniformalı şahsın Polis Memuru M.A. olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu şahıs açığa alınmış ve hakkında idari soruşturma başlatılmıştır.