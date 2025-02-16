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Çeşmeden 10 dakika su içen tekir kediyi görenler

Çeşmeden 10 dakika su içen tekir kediyi görenler "İçi yanmış" dedi | Video

16.02.2025 | 10:39

Amasya’da kış günü çeşmeden kana kana su içen tekir kediyi görenler ‘içi yanmış’ deyip görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Bu durumu yorumlayan veteriner hekimin ‘Kediler su içmeye bayılır" sözleri yüreklere su serpti.

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Amasya'da yaşayan hayvansever Sadık Demirtaş, Sultan II. Bayezid Camii şadırvanında bir kedinin 10 dakikadan fazla süredir çeşmeden akan suyu kana kana içtiğini görüntüledi. O anları da 'kedinin içi yanmış' sözleriyle sosyal medyada paylaştı.

"İÇİ YANMIŞ GİBİYDİ"
Kedinin kış günü bu şekilde su içmesini şaşırtıcı bulduğunu belirten Demirtaş, "Sanki yemek, kavurmak yemişte insanın içi yanar ya. Onun gibiydi. İçi yanmıştı herhalde diye düşündüm. Kediler normalde yerden, kaptan diliyle su içer diye bilirdim. Ama çeşmeden su içmesine çok şaşırdım" dedi.

"KEDİLER AKAN SUYA BAYILIR"
Kana kana su içen kedinin görüntülerini izleyen Veteriner Hekim Başak İrem Kaya, "Kediler akan suya bayılırlar. Taze suyu içmeyi çok severler. Biz zaten günde en az iki defa kedilerin sularının tazelenmesini öneriyoruz" diye konuştu. Görüntülerde kedinin duraksayarak su tükettiğine değinen Kaya, "Kedilerin aslında bu kadar su içmesi çok normal. Zaten bir kedinin günlük ortalama alması gereken su miktarı kilogram başına 50 mililitredir" şeklinde konuştu.

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