Çevreyolunda ters yöne girdi, doğru yönde giden sürücülerle tartıştı | Video
Antalya’nın Alanya ilçesinde çevre yoluna ters yöne girip orta şeritte duran bir araç sürücüsü, görenleri hayretler içerisinde bıraktı. Sürücü, doğru yönde giden sürücülere de tepki gösterdi.
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