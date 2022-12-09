Ceza yiyince sinirlenen taksici, gazetecilerin yakınından hızlı geçince bir ceza daha yedi | Video

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Kadıköy’de taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimde ceza yiyen bir taksi sürücüsü, aldığı cezanın ardından aracıyla gazetecilerin yakınından hızla geçerek kazaya davetiye çıkardı. Bu hareketi nedeniyle taksiciye polis ekipleri tarafından tekrar ceza yazıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kadıköy Rıhtım Caddesi üzerinde taksi şoförlerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimler çerçevesinde taksi sürücülerinin yolcu seçip seçmediği, kısa mesafe yolcu alıp almadığı, emniyet kemeri takıp takmadığı kontrol edilirken gerekli evrak belgeleri de incelendi.

Denetimler esnasında durdurulan ve muayenesinin yapılmamış olduğu belirlenen Doğukan Barut simli taksi sürücüsüne 427 TL ceza kesildi. "Beni neden çekiyorsunuz, eyvah çok ünlüyüm" diyen ve cezanın ardından direksiyona geçince emniyet kemerini takmayan taksi sürücüsü Doğukan Barut, işini yapan basın mensuplarının yanından taksisiyle hızla geçerek kazaya davetiye çıkardı. Bunun üzerine taksiciye saygısızca araç kullanmak ve emniyet kemeri takmamaktan dolayı toplamda 392 TL cezai işlem uygulandı.