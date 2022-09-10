Cezaevinden çıkan eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi | Video

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Bartın’da boşanmak istediği kocası tarafından yol ortasında defalarca kez bıçaklanarak öldürülen 33 yaşındaki 2 çocuk annesi Arzu Ar Bartın’da toprağa verildi. Cezaevinden çıkan kocası tarafından öldürülen genç kadının iki kızı annelerinin tabutu başında ‘Anne bizi bırakma’ diye ağladı.
İkametgahını İstanbul'da gösteren Metin Ar dün sabah saatlerinde Bartın'da kızı ile birlikte işe giden eşi Arzu Ar'ın Ulus Durağı mevkiinde yolunu keserek tartışmaya başladı. Metin Ar tartıştığı eşi Arzu Ar'ı kızının yanında defalarca kez bıçaklayarak yaraladı. Göğsüne bıçak darbeleri alan ve başına bıçak saplanan Arzu Ar kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Çevredeki vatandaşların linç etmek istediği Metin Ar ise ağır yaralı olarak Bartın Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Boşanmak istediği kocasının bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Arzu Ar için Bartın'ın Geriş köyünde cenaze töreni düzenlendi.
Arzu Ar'ın baba ocağına getirilen tabutu başında kızları 10 yaşındaki Cemre Ar ve 7 yaşındaki Alara Ar'ın 'Anne bizi bırakma' diyerek ağladığı görüldü.
Arzu Ar'ın cenazesi öğle namazına müteakip köy mezarlığında kılınan cenaze töreninin ardından aile kabristanında toprağa defnedildi.