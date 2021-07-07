Video Yaşam Çiftlik Bank sanığı Mehmet Aydın adliyede | Video

Çiftlik Bank sanığı Mehmet Aydın adliyede | Video

Çiftlik Bank sanığı Mehmet Aydın adliyede | Video
07.07.2021 | 08:37

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Çiftlik Bank’ın kurucusu ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na getirildi.

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Binlerce kişiyi 'Çiftlik Bank' isimli sistemle dolandıran ve Brezilya'da teslim olan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Aydın'ın Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcısı tarafından ifadesinin alınması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?
'Çiftlik Bank' isimli sistemle binlerce kişiyi dolandıran 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, 2018 yılında 77 bin kişiden aldığı 511 milyon lirayla yurt dışına kaçmıştı. Aydın, Interpol-Europol Dairesi Başkanlığı tarafından, İnterpol'ün en çok arananlar listesine dahil edilmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 'Çiftlik Bank' isimli sistem ile 132 bin 222 kişiden, 1 milyar 139 milyon 972 bin lira para toplandığı, paraların bir kısmının ödendiği belirtilmişti.

İddianamede, Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 18 örgüt yöneticisinin, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma/yönetme", "bilişim sistemlerini araç olarak kullanma suretiyle nitelikli dolandırıcılık", "ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından 22 bin 580'er yıldan 75 bin 260'şar yıla kadar hapsi istendi.

Örgüt üyeleri ve yardım edenlerin aralarında bulunduğu 30 sanık hakkında ise, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etme", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından toplamda 5'er yıldan 13'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4'ü firari 11'i tutuklu 48 sanığın yargılaması yapılırken, tutuklu sanıklar yaklaşık 15 ay sonra tahliye edildi. Davada tutuklu sanık kalmazken, dava dosyası ayrılan 28 sanık hakkında da beraat kararı verildi. Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın ise yargılanmasına ise 14 Eylül'de devam edilecek.

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