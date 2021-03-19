Çiftlikten kaçan atlar, dört nala böyle koşturdu | Video

Sakarya’da çiftlikten kaçan 4 at, D100 Karayolu'na çıktı. Atların karayolunda koşuştuğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

D100 karayolu Pekşenler mevkiinde çiftlikten kaçan 4 at karayoluna çıktı. Akyazı istikametine doğru koşan atlardan bir tanesi ters yöne girdi. Trafikte tehlike oluşturan atlara araçların çarpmaması için sürücü Okan Toprak, atlara arkalarından aracıyla eskortluk yaptı. Karayolunda dört nala koşan atlar kendilerini takip eden sürücünün yolu kapatması sayesinde bir şantiye alanına sokuldu. Şantiyeye gelen sahibi atları teslim aldı. Atları güvenli şekilde şantiyeye sokan Okan Toprak, "Yolda giderken bir anda karayoluna çıktılar. Bir kaza yaşanmaması ve atların zarar görmemesi için dikkatlice takip ederek, diğer sürücüleri uyardık. Yanımda ağabeyim vardı. O araçları durdurdu. Atları şantiyeye soktuk. Sahibi de gelip aldı" dedi.