Cinayete kurban giden kardeşler, yan yana son yolculuğuna uğurlandı

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Kayseri'nin Tomarza ilçesinde akrabalar arasında arazi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada tabancayla vurularak hayatını kaybeden 2 kardeş toprağa verildi.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı İmamkulu Mahallesi'nde iddiaya göre aralarında arazi yüzünden husumet bulunan akrabalar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.G., yanında bulunan silahla dayısının oğulları Selim G., Bayram G., Efendi G. ve anneleri Elif G.'ye kurşun yağdırdı. Olayın ardından çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Selim G. ve Bayram G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Efendi G.ve annesi Elif G. ise tedavi altına alındı. Hayatlarını kaybeden Selim G. ve Bayram G., bugün Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Argıncık Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye katılan Selim G. ve Bayram G.'nin yakınları da gözyaşı döktü.