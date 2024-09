Çocuklara para veren şahıs aileleri korkuttu | Video 25.09.2024 | 12:48 Adana'da evlerinin bahçesinde oynayan çocuklara para verip "Anneme dua edin" diyen şahıs aileleri korkuttu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen bir kişi apartmanın bahçesinde oyun oynayan 6 yaşındaki M.N.B., R.Ç. ile N.T.'nin yanına yaklaştı. Söz konusu kişi çocuklara para vererek "Anneme dua edin" dedi, ardından da çocuklara "Gelin gidelim" tarzı söylemlerde bulunup olay yerinden uzaklaştı. Bu durumu gören aileler ise polise giderek şikayette bulundu.

Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ise güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis söz konusu şüpheliyi yakalamak için kentte geniş çaplı çalışma başlattı.

6 yaşındaki M.N.B.'nin annesi Burcu Bulut, "10 gün öncesinde de çocuklar bahçeye indiklerinde sakallı birisi 'çok tatlısınız' diyerek çocukların fotoğrafını çekmek istemişti. Gördüğünüz zaman bize haber verin dedik, sonrasında çocukları bir daha aşağı indirmedik. Hafta sonu kapının önünde oynamaları için komşumun eşliğinde indirdik. Komşum 5 dakika markete kadar gittiğinde bu sırada bir kişi geliyor. Gelen kişi çocuklarımıza para veriyor. Çocuğum hemen yukarı çıkarak durumu bize anlattı. Sakalları vardı, uzun boylu birisiydi, ısrar etti biz almadık. 'Alın işte, annem hasta ona dua edersiniz' dediğini söylediler" diye konuştu.

"ÇOCUĞUMU DIŞARI ÇIKARMAYA KORKUYORUM"

Çocukların çok korktuğunu söyleyen Bulut, "Şu an çocuğumu kapının önüne çıkartamıyorum. Ben çocuğumu apartmanın girişine kadar indiremeyecek miyim? Parayı balya ile çıkartıp çocuklara alması için ısrar ediyor, çocuklar birbirini uyarınca parayı almıyor. Komşum otoparka girmeseydi, belki çocuğu kolundan tutacaktı. Çocuğumu sokağa çıkarmayı bırakın apartmanın aşağısına indirmeye korkuyorum" dedi.

"ÇOCUKLARIMIZIN CAN GÜVENLİĞİ YOK"

6 yaşındaki N.T.'nin annesi Ayşe Tan ise, "Biz bu apartmanda oturuyoruz, çocuklarımız oynasın diye aşağı indiriyoruz. Saniyelik oluyor, çocuklarımızı güvenip aşağı indiremeyecek miyiz? Can güvenliğimiz yok. Çocuklarımızın kendimizin can güvenliği yok. Yetkililerin bir an önce çözüm bulmasını istiyoruz" diye konuştu.