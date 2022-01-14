Çorum'da 577 kilo sahte alkol ele geçirildi | Video

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Çorum'da bir istihbaratı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir işyerine düzenledikleri operasyonda 577 kilo sahte içki ele geçirdi.
Çorum il merkezinde bir işyerinde kaçak içki üretimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şahsın işyerine ve deposuna baskın yaptı. El yapımı distile alkollü içki ve fermente alkollü içki üretilen depoda yapılan aramalarda 544 kilo şarap, 33 kilo rakı, distile alkollü içki yapımında kullanılan damıtma düzeneği, anason, gliserin, alkolmetre ve damıtma tüpü ele geçirildi. Kaçak içkilere el konulurken, işyeri sahibi ise gözaltına alındı.