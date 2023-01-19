DEAŞ üyesi Bolu’da yakalandı | Video 19.01.2023 | 15:25 Bolu’da DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen şahıs yakalanarak adliyeye sevk edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde terörle mücadeleye yönelik çalışma yaptı. Edinilen bilgiye göre, Suriye'de DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyetlerde bulunduğu ve örgütsel silahlı görüntüsü tespit edilen S.A tespit edilen S.A. isimli şahsın evine operasyon düzenlendi. Evde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınan S.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.