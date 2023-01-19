Video Yaşam DEAŞ üyesi Bolu’da yakalandı | Video
DEAŞ üyesi Bolu’da yakalandı | Video

DEAŞ üyesi Bolu’da yakalandı | Video

19.01.2023 | 15:25

Bolu’da DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen şahıs yakalanarak adliyeye sevk edildi.

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Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde terörle mücadeleye yönelik çalışma yaptı. Edinilen bilgiye göre, Suriye'de DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyetlerde bulunduğu ve örgütsel silahlı görüntüsü tespit edilen S.A tespit edilen S.A. isimli şahsın evine operasyon düzenlendi. Evde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınan S.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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