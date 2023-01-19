DEAŞ üyesi Bolu’da yakalandı | Video
Bolu’da DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen şahıs yakalanarak adliyeye sevk edildi.
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