Video Yaşam Define ararken kazdıkları kuyuda jandarmaya böyle yakalandılar | Video
Define ararken kazdıkları kuyuda jandarmaya böyle yakalandılar | Video

Define ararken kazdıkları kuyuda jandarmaya böyle yakalandılar | Video

01.12.2021 | 09:21

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Samsun'da define arayan 3 kişi kendilerini takip eden jandarmaya, kazdıkları kuyuda suçüstü yakalandı. Yakalanma anında görüntülenen defineciler ne yapacaklarını şaşırdı.

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Olay, Samsun'un Salıpazarı ilçesinin Yayla Mahallesi'nde ormanlık alanda bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri alınan istihbarı bilgiler doğrultusunda define için kazı yapan şahısları üzerini branda ile örttükleri kazdıkları çukurda suçüstü yakaladı. Jandarmanın kuyuda 3 kişiyi yakalama anı ise cep telefon ile görüntülenirken, jandarmayı karşısında gören Ş.A.(58), Ü.M.(63) ve Ç.Y.(55) şaşkınlıktan ne yapacaklarını şaşırdı. 3 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı. Olay yerinde ise kaçak kazı işinde kullanılan jeneratör, hilti, kürek, kazma, kablo, seyyar aydınlatma, hortum, kova ve birçok malzeme ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor.

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