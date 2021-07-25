Değeri 256 milyon dolar! Dünyanın en büyük süper yatlarından "Dilbar", İstanbul Boğazı’ndan geçti | Video
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Rus milyarder Alişer Burhanoviç Usmanov’a ait, 156 metre uzunluğa ve 24 metre genişliğinde olan 256 milyon dolar değerindeki ’Dilbar’ isimli süper yat, İstanbul Boğazı’ndan geçti.
13.5 milyar dolarlık servetiyle, Rusya'nın 3'üncü, dünyanın ise 71'inci en zengin insanı olan Özbekistan asıllı Rus milyarder Alişer Burhanoviç Usmanov'un 256 milyon dolar değerindeki yatı İstanbul boğazından geçti. 'Güzel Kızı' anlamına gelen 'Dilbar' isimli 156 metre uzunluğunda olan süper yatta, 40 yolcu kapasitesiyle birlikte 80'den fazla mürettebat bulunuyor. Yatta helikopter pisti, 3 bin 800 metrekarelik yaşam alanı, 20 lüks süitte misafirlerin ağırlanabildiği özellikler bulunuyor.