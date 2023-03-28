Değnekçiler suçüstü yakalandı | Video 28.03.2023 | 10:25 İstanbul’da araçlarını cadde ve sokaklara park eden vatandaşlardan para talep eden ve alan iki değnekçi; Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri; Beyoğlu İlçesi'nde korsan otoparkçılık (Değnekçilik) yapan iki kişiyi suçüstü yakaladı. Tarlabaşı Bulvarı ve Karaköy Arap Cami çevresinde cadde ve sokaklar üzerine park eden araç sürücülerinden ücret talep eden ve para alan İ.S. ve Ö.G. isimli iki değnekçi, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği Polisleri tarafından gözaltına alınarak yasal işlemleri için Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.