Depremin vurduğu Malatya’da ölü sayısı artıyor | Video 06.02.2023 | 12:59 Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde çok sayıda binanın yıkıldığı Malatya’da ölü ve yaralı sayısı artıyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde etkilenen Malatya'da ekiplerin arama ve kurtarma çalışmaları sürerken ölü ve yaralı sayısı artıyor.Yıkılan binaların altında kalarak hayatını kaybeden 49 vatandaşın cenazesi ekipler tarafından bulundukları yerden alınarak şehir mezarlığı morguna kaldırıldı.Ekiplerin yıkılan binalardaki çalışmaları ise aralıksız sürüyor.