Depremin vurduğu Malatya’da ölü sayısı artıyor | Video
Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde çok sayıda binanın yıkıldığı Malatya’da ölü ve yaralı sayısı artıyor.
Yıkılan binaların altında kalarak hayatını kaybeden 49 vatandaşın cenazesi ekipler tarafından bulundukları yerden alınarak şehir mezarlığı morguna kaldırıldı.
Ekiplerin yıkılan binalardaki çalışmaları ise aralıksız sürüyor.
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