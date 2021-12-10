Video Yaşam Ders arasında okulun penceresinden atlayan kız öğrenci yaralandı | Video
Ders arasında okulun penceresinden atlayan kız öğrenci yaralandı | Video

Ders arasında okulun penceresinden atlayan kız öğrenci yaralandı | Video

10.12.2021 | 16:35

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Gaziantep'te, okuduğu okulda ders arasındayken 3'üncü kattaki sınıfının penceresinden atlayan 15 yaşındaki kız öğrenci yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan öğrencinin 2 ayağında da kırık oluştuğu öğrenirken, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

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Olay, öğle saatlerinden sonra Şehitkamil ilçesi Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, okulda eğitim-öğretim gören 15 yaşındaki 10'uncu sınıf öğrencisi Yıldız Ö., bilinmeyen bir nedenle teneffüs esnasında 3'üncü katta bulunan sınıfındaki sırasından kalkarak pencereye yöneldi. Daha sonra pencereden kendini aşağı atan kız öğrenci yaralandı. Olayın ardından okuldaki öğrenciler ve öğretmenler tarafından polis ve sağlık ekiplerine bilgi verildi.

AYAKLARINDA KIRIK VAR, HAYATİ TEHLİKESİ YOK
İhbarın ardından bölgeye intikal eden 112 Acil Sağlık ekipleri, pencereden atlayarak yaralanan Yıldız Ö.'yü, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan kontrollerde öğrencinin 2 ayağında da kırık oluştuğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Hastaneye kaldırılan öğrencinin tedavisi sürerken olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldığı bildirildi.

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