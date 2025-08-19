Dev arı kovanı görenleri şaşırttı | Video 19.08.2025 | 12:44 Rize'nin Ardeşen ilçesinde uzun süredir kullanılmayan evin deposuna giren mahalle sakinleri içeride tavana asılı arı kovanını görünce şaşkına döndü. VİDEO DEVAM EDİYOR

İlçenin Fırtına Mahallesi'nde yaban arısı yoğunluğundan rahatsız olan mahalle sakinleri, yakında bulunan metruk evi kontrol etmek istedi. Metruk evin içerisine giren mahalle sakinleri, tavandan aşağıya asılı olan arı kovanını görünce şaşkına döndü. 75 santimi aşan uzunluğu ile tavandan sarkan kovanını testere ile kesen mahalle sakinleri bölgeden uzaklaştırdı.