Video Yaşam Dev arı kovanı görenleri şaşırttı | Video
Dev arı kovanı görenleri şaşırttı | Video

Dev arı kovanı görenleri şaşırttı | Video

19.08.2025 | 12:44

Rize'nin Ardeşen ilçesinde uzun süredir kullanılmayan evin deposuna giren mahalle sakinleri içeride tavana asılı arı kovanını görünce şaşkına döndü.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İlçenin Fırtına Mahallesi'nde yaban arısı yoğunluğundan rahatsız olan mahalle sakinleri, yakında bulunan metruk evi kontrol etmek istedi. Metruk evin içerisine giren mahalle sakinleri, tavandan aşağıya asılı olan arı kovanını görünce şaşkına döndü. 75 santimi aşan uzunluğu ile tavandan sarkan kovanını testere ile kesen mahalle sakinleri bölgeden uzaklaştırdı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Dev arı kovanı görenleri şaşırttı | Video 00:47
Dev arı kovanı görenleri şaşırttı | Video 19.08.2025 | 12:44
Silivri’de pastaneden çıkan kadını taciz ettiği öne sürülen şahıs, fırıncı tarafından böyle yumruklandı! | Video 01:22
Silivri'de pastaneden çıkan kadını taciz ettiği öne sürülen şahıs, fırıncı tarafından böyle yumruklandı! | Video 19.08.2025 | 11:55
İstanbul’da denizde kaybolmuştu! Nureddin Toraman’ın son görüntüleri ortaya çıktı | Video 04:44
İstanbul'da denizde kaybolmuştu! Nureddin Toraman’ın son görüntüleri ortaya çıktı | Video 19.08.2025 | 11:43
17 milyon liralık Ferrari ile kaza yapan usta yaşananları anlattı | Video 03:38
17 milyon liralık Ferrari ile kaza yapan usta yaşananları anlattı | Video 19.08.2025 | 11:29
Eyüpsultan’da taksici Sefer Kaya’yı öldüren şüpheli tutuklandı | Video 07:03
Eyüpsultan'da taksici Sefer Kaya'yı öldüren şüpheli tutuklandı | Video 19.08.2025 | 11:00
Boşanma aşamasındaki şahıs dehşet saçtı! Önce eşini öldürdü, sonra intihar etti | Video 01:12
Boşanma aşamasındaki şahıs dehşet saçtı! Önce eşini öldürdü, sonra intihar etti | Video 19.08.2025 | 10:47
Kuşadası’nda ilginç kavga: 2 kadın, bir erkek mahalleyi ayağa kaldırdı | Video 01:28
Kuşadası’nda ilginç kavga: 2 kadın, bir erkek mahalleyi ayağa kaldırdı | Video 19.08.2025 | 10:41
Deneme sürüşü yapan usta, Ferrari’yi pert etti | Video 00:42
Deneme sürüşü yapan usta, Ferrari'yi pert etti | Video 19.08.2025 | 10:41
Denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 şahsın ölümle burun buruna geldiği anlar kamerada | Video 01:53
Denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 şahsın ölümle burun buruna geldiği anlar kamerada | Video 19.08.2025 | 10:09
Yol kesip sürücüyle tartıştılar! Otoyolda trafik terörü kamerada | Video 00:30
Yol kesip sürücüyle tartıştılar! Otoyolda trafik terörü kamerada | Video 19.08.2025 | 09:56
Gümüşhane zirvelerinden masalsı manzara böyle görüntülendi | Video 07:43
Gümüşhane zirvelerinden masalsı manzara böyle görüntülendi | Video 19.08.2025 | 09:37
Ankara’da öldürülen Hakan Çakır’ın babası, o anları anlattı | Video 03:22
Ankara'da öldürülen Hakan Çakır'ın babası, o anları anlattı | Video 19.08.2025 | 09:21
Avcılar’da alkollü sürücü tekel bayisine daldı! O anlar kamerada | Video 01:49
Avcılar'da alkollü sürücü tekel bayisine daldı! O anlar kamerada | Video 19.08.2025 | 08:29
Eyüpsultan’da silahla taksiciyi öldüren şüpheli kamerada | Video 03:21
Eyüpsultan'da silahla taksiciyi öldüren şüpheli kamerada | Video 18.08.2025 | 16:28
İzmir’de çöp yığınları ve kötü koku tepkilere neden oluyor | Video 02:22
İzmir'de çöp yığınları ve kötü koku tepkilere neden oluyor | Video 18.08.2025 | 16:08
Eyüpsultan’da silahla taksiciyi öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 02:59
Eyüpsultan’da silahla taksiciyi öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 18.08.2025 | 15:49
Bodrum’da tekne yangını | Video 03:22
Bodrum'da tekne yangını | Video 18.08.2025 | 15:39
Avcılar’da husumetlisini ’yan baktın’ diyerek bıçaklayan şüpheli kamerada | Video 02:18
Avcılar’da husumetlisini 'yan baktın' diyerek bıçaklayan şüpheli kamerada | Video 18.08.2025 | 15:39
Çanakkale’de alevler arasından kaçan karaca böyle görüntülendi | Video 01:38
Çanakkale'de alevler arasından kaçan karaca böyle görüntülendi | Video 18.08.2025 | 15:39
Otobüs kazasında hayatını kaybeden kadından yürek burkan paylaşım: Hiç istemesem de gidiyorum | Video 06:00
Otobüs kazasında hayatını kaybeden kadından yürek burkan paylaşım: "Hiç istemesem de gidiyorum" | Video 18.08.2025 | 15:39

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY