Direksiyon eğitmeninin hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 12.06.2023 | 14:15 Esenyurt’ta direksiyon eğitmeni kontrolündeki motosiklet, yayaya çarpmış ve sürücü hayatını kaybederken, iki kişi de ağır yaralanmıştı. Yaşanan o kaza anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, saat geçtiğimiz Cumartesi günü Esenyurt Koza Mahallesi'nde direksiyon parkuru olarak kullanılan Esenkent Bahçeşehir Yolu Caddesi'nde yaşandı. Motosikletiyle seyir halinde olan direksiyon eğitmeni Sefa S., yolun karşı tarafına geçmek isteyen Erdal Ç.'ye çarpmış ve motosikletin kontrolünü kaybederek arkasında oturan Durmuş Ç. ile birlikte kaldırıma çarparak yola fırlamıştı. Yaşanan kaza sonrasında eğitmen Sefa S. hayatını kaybederken, iki kişi de ağır şekilde yaralandı.Yaşanan o kaza anlarına dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, Sefa S. kontrolündeki motosikletin yayaya çarpması ve ardından eğitmenin arkasındaki vatandaş ile yola fırladığı görüldü.