Video Yaşam Direksiyon eğitmeninin hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video
Direksiyon eğitmeninin hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video

Direksiyon eğitmeninin hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video

12.06.2023 | 14:15

Esenyurt’ta direksiyon eğitmeni kontrolündeki motosiklet, yayaya çarpmış ve sürücü hayatını kaybederken, iki kişi de ağır yaralanmıştı. Yaşanan o kaza anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, saat geçtiğimiz Cumartesi günü Esenyurt Koza Mahallesi'nde direksiyon parkuru olarak kullanılan Esenkent Bahçeşehir Yolu Caddesi'nde yaşandı. Motosikletiyle seyir halinde olan direksiyon eğitmeni Sefa S., yolun karşı tarafına geçmek isteyen Erdal Ç.'ye çarpmış ve motosikletin kontrolünü kaybederek arkasında oturan Durmuş Ç. ile birlikte kaldırıma çarparak yola fırlamıştı. Yaşanan kaza sonrasında eğitmen Sefa S. hayatını kaybederken, iki kişi de ağır şekilde yaralandı.

KAZA ANI KAMERADA
Yaşanan o kaza anlarına dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, Sefa S. kontrolündeki motosikletin yayaya çarpması ve ardından eğitmenin arkasındaki vatandaş ile yola fırladığı görüldü.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Direksiyon eğitmeninin hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:08
Direksiyon eğitmeninin hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 12.06.2023 | 14:15
Girdiği markette sevdiği şarkıyı duyunca böyle dans etti... O görüntü izlenme rekoru kırdı | Video 03:09
Girdiği markette sevdiği şarkıyı duyunca böyle dans etti... O görüntü izlenme rekoru kırdı | Video 12.06.2023 | 12:52
2 araçta ele geçirilen 229 kilo uyuşturucuya 4 tutuklama | Video 01:40
2 araçta ele geçirilen 229 kilo uyuşturucuya 4 tutuklama | Video 12.06.2023 | 11:40
İstanbul’da bıçaklı çöp atma kavgası: Kadın dükkanın camını böyle kırdı | Video 00:10
İstanbul’da bıçaklı çöp atma kavgası: Kadın dükkanın camını böyle kırdı | Video 12.06.2023 | 11:39
Esenler’de duraktaki İETT otobüsünü çaldı! O anlar kamerada | Video 02:04
Esenler'de duraktaki İETT otobüsünü çaldı! O anlar kamerada | Video 12.06.2023 | 10:54
Thodex davasında tutuklanan Faruk Fatih Özer hakim karşısında | Video 02:15
Thodex davasında tutuklanan Faruk Fatih Özer hakim karşısında | Video 12.06.2023 | 10:54
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 12 Haziran 2023 Pazartesi atv izle! | Video 04:30
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 12 Haziran 2023 Pazartesi atv izle! | Video 12.06.2023 | 10:55
Düzce’de iki otomobilin çarpıştığı kaza sonrası kavga çıktı; 5 yaralı | Video 02:42
Düzce'de iki otomobilin çarpıştığı kaza sonrası kavga çıktı; 5 yaralı | Video 12.06.2023 | 09:10
Bursa’da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı | Video 00:57
Bursa'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı | Video 12.06.2023 | 10:29
Konya merkezli 2 ilde FETÖ operasyonu: 4 gözaltı | Video 00:35
Konya merkezli 2 ilde FETÖ operasyonu: 4 gözaltı | Video 12.06.2023 | 10:29
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 530 kilo metamfetamin ele geçirildi | Video 01:39
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 530 kilo metamfetamin ele geçirildi | Video 12.06.2023 | 09:21
Sokakta silahlı saldırıya uğrayan şahıs ağır yaralandı | Video 01:01
Sokakta silahlı saldırıya uğrayan şahıs ağır yaralandı | Video 12.06.2023 | 09:10
Kayseri’de ağaca çarpan otomobilin motoru karşı şeride uçtu: 2 ağır yaralı | Video 01:20
Kayseri'de ağaca çarpan otomobilin motoru karşı şeride uçtu: 2 ağır yaralı | Video 12.06.2023 | 08:20
Bağcılar’da bir iş yerinin çatısında yangın çıktı, itfaiye müdahalesi sürüyor | Video 03:20
Bağcılar'da bir iş yerinin çatısında yangın çıktı, itfaiye müdahalesi sürüyor | Video 12.06.2023 | 08:19
Başakşehir’de iş hanı yangının 3. gününde söndürme çalışmaları devam ediyor | Video 01:53
Başakşehir'de iş hanı yangının 3. gününde söndürme çalışmaları devam ediyor | Video 12.06.2023 | 08:19
Başkan Erdoğan: CHP bu siyasetle iktidar yüzü göremez 25:54
Başkan Erdoğan: CHP bu siyasetle iktidar yüzü göremez 11.06.2023 | 22:29
Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roketli saldırı | Video 02:48
Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roketli saldırı | Video 11.06.2023 | 18:09
Sahte paraya sardığı uyuşturucularla yakalandı | Video 00:37
Sahte paraya sardığı uyuşturucularla yakalandı | Video 11.06.2023 | 16:55
Ankara’da sağanak yağış sele neden oldu! Sürücüler suya gömülen araçlarının içinde mahsur kaldı! İşte o anlar... | Video 05:41
Ankara’da sağanak yağış sele neden oldu! Sürücüler suya gömülen araçlarının içinde mahsur kaldı! İşte o anlar... | Video 11.06.2023 | 16:04
Ankara’da sağanak etkili oldu: Caddeler suyla doldu, araçlar sürüklendi! | Video 03:31
Ankara'da sağanak etkili oldu: Caddeler suyla doldu, araçlar sürüklendi! | Video 11.06.2023 | 15:43

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA